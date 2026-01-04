«Реал Мадрид» начинает 2026-й вторым в таблице и с чётким пониманием того, что любое промедление в погоне за «Барселоной» может стоить слишком дорого. «Реал Бетис» приезжает в столицу без лишнего давления, но с турнирной мотивацией и недавним опытом побед над грандами. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

17:50 Судейская бригада матча: главный арбитр — Алехандро Хосе Эрнандес, ассистенты — Хосе Энрике Нараньо и Маркос Сердан, четвёртый арбитр – Франсиско Хосе Ортега, ВАР – Хуан Луис Пулидо, АВАР — Адриан Кордеро.

17:35 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Реал Мадрид»: Куртуа, Асенсио, Беллингем, Вальверде, Винисиус, Гонсало Гарсия, Камавинга, Родриго, Рюдигер, Чуамени, Каррерас.

«Реал Бетис»: Вальес, Деосса, Натан, Ортис, Антони, Бартра, Кучо, Родригес, Рока, Руибаль, Форнальс.

«Реал Мадрид»

Сезон «Реала» пока вызывает вопросы, команда Алонсо далека от доминирования в Испании. Тринадцать побед в восемнадцати турах — показатель высокого класса, однако именно пара осечек в концовке года стоила команде первой строчки. В чемпионской гонке с «Барселоной» таких пауз больше не запланировано.

Финиш 2025-го получился аккуратным и прагматичным. Победы над «Алавесом» и «Севильей» в Ла Лиге, выход в следующий раунд Кубка Испании, без феерии, но с ощущением возвращения устойчивости. Команда Хаби Алонсо вновь стала управлять матчами, а не реагировать на то, что предлагает соперник.

При этом календарь не оставляет времени на раскачку. Сразу после «Бетиса» будет Суперкубок Испании и дерби с «Атлетико», а впереди ещё и Лига чемпионов, где мадридцы пока идут вне зоны привычного комфорта. Поэтому воскресный матч — не просто начало года, но и старт ключевого отрезка сезона.

«Реал Бетис»

«Бетис» приезжает в Мадрид без особых амбиций, но с уверенностью в себе. Разгром «Хетафе» перед паузой стал напоминанием, что команда Пеллегрини умеет не только терпеть, но и наказывать. Три победы в четырёх последних матчах во всех турнирах — форма, которую сложно игнорировать.

Шестое место после семнадцати туров — справедливое отражение сезона. «Бетис» редко проигрывает, но слишком часто теряет очки. Семь ничьих можно назвать платой за осторожность и за не всегда своевременную резкость в решающие моменты.

При этом матч с «Реалом» — не из тех, где севильцы чувствуют себя статистами. Победа над мадридцами весной показала, что «Бетис» способен ловить фаворита на ошибках. Да, «Бернабеу» остаётся сложным выездом, но именно такие матчи лучше всего подходят команде, которая умеет играть вторым номером и терпеливо ждать своего шанса.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.15.