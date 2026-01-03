прогноз на матч АПЛ, ставка за 1.80

4 января в 20-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ньюкасл» и «Кристал Пэлас». Начало игры — в 18:00 мск.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Ньюкасл» после 19-ти туров английской Премьер-лиги имеет 26 очков в активе и находится в нижней половине таблицы.

Команда занимает 13-ю позицию с отставанием в четыре балла от зоны еврокубков (топ-5) и в один пункт от нынешнего соперника, а также с отрывом в 12 очков от зоны вылета (18-20-е места).

Последние матчи: в предыдущем поединке в 19-м туре английской Премьер-лиги клуб на выезде одержал победу над «Бёрнли» (3:1).

Перед этим в рамках предыдущего тура национального чемпионата «Сороки» опять-таки в чужих стенах потерпели поражение от «Манчестер Юнайтед» с результатом 0:1.

Не сыграют: травмированы — Бёрн, Крафт, Ласселлс и Осула, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ньюкасл» выиграл дважды при двух ничьих и двух поражениях.

Это говорит о не лучших шансах хозяев на три очка, тем не менее, добыть один балл они вполне могут, особенно если учесть текущие проблемы соперника, а также фактор своего поля.

Ник Вольтемаде — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с семью голами.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: «Кристал Пэлас» после 19-ти туров английской Премьер-лиги имеет 27 очков и находится в середине таблицы.

Команда занимает 10-ю позицию с отставанием в три балла от зоны еврокубков (топ-5) и в шесть — от зоны Лиги чемпионов (топ-4), тогда как соперник уступает ей на один пункт.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 19-го тура национального первенства «Орлы» на своем поле сыграли вничью с «Фулхэмом» (1:1).

Перед этим в коллектив в предыдущем туре английской Премьер-лиги уже остался без очков, когда снова-таки в домашних стенах с результатом 0:1 проиграл «Тоттенхэму».

Не сыграют: травмированы — Кардинес, Дукуре, Камада, Кпора, Муньос, Нкетия и Риад, уехал на Кубок Африки — Сарр, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Кристал Пэлас» ни разу не выиграл при трех ничьих и трех поражениях.

Такая форма сулит гостям плохие шансы на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, шансы на один балл немалы, если учесть примерно тот же класс соперника и его неоднозначную форму.

Жан-Филипп Матета — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с восемью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Ньюкасла» забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Ньюкасла» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Кристал Пэлас» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 4.00, выигрыш «Кристал Пэлас» — в 5.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

Между тем, в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

1.80 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Ньюкасла».

2.20 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.20.