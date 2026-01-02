Вмешается ли «Ренн» в борьбу за Лигу чемпионов?

прогноз на матч Лиги 1, ставка за 1.85

3 января в 17-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лилль» и «Ренн». Начало игры — в 23:05 мск.

«Лилль»

Турнирное положение: «Лилль» после 16-ти туров французского первенства имеет 32 балла в активе и борется за выход в Лигу чемпионов.

Команда находится на четвертой строчке в зоне главного еврокубка (топ-4) с отставанием в пять очков от лидера «Ланса» и с отрывом в пять очков от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 1/32 финала Кубка Франции «Доги» на чужом поле одержали победу над заштатным «Сен-Мором» (1:0) и вышли в следующий раунд.

Перед этим в предыдущем туре национального чемпионата коллектив набрал максимум очков, когда снова-таки на выездной арене с результатом 4:3 одержал победу над «Осером».

Не сыграют: травмированы — Усман Туре, уехали на Кубок Африки — Игаман, Манди, Мбемба и Мукау, дисквалифицирован — Перро.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Лилль» выиграл шесть раз при одном поражении.

Это сулит хозяевам не лучшие шансы даже на один балл, пусть и на своем поле, особенно если учесть в целом лучшую форму соперника в текущей кампании.

Софьян Диоп — лучший бомбардир команды в Лиге 1 текущего сезона с шестью голами.

«Ренн»

Турнирное положение: «Ренн» после 16-ти туров французского первенства имеет 27 очков в активе и борется за попадание в еврокубки.

Команда находится на шестой строчке в зоне континентальных турниров (топ-6) с отрывом в четыре балла от седьмого места и с отставанием в пять пунктов от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 1/32 финала Кубка Франции бретонцы на своем поле переиграли заштатный «Ле Сабль» (3:0).

Перед этим в предыдущем туре национального первенства коллектив также оказался на высоте, когда снова-таки в домашних стенах обыграл «Брест» с результатом 3:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет, уехали на Кубок Африки — Аит-Будляль, Фофана и Нагида.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ренн» выиграл шесть раз и проиграл лишь однажды.

Такая форма вроде бы сулит гостям неплохие шансы на три очка, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе.

Эстебан Леполь — лучший бомбардир команды в Лиге 1 текущего сезона с девятью голами.

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей «Лилль» выиграл

в пяти из шести последних матчей «Лилля» забивала только одна команда

в семи из восьми последних матчей «Ренн» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.65, победа «Ренна» — в 4.15.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.18.

Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяева выиграли. Так было и в их пяти последних домашних поединках.

И хотя в семи из восьми последних матчей гости не проиграли, они все же уступают сопернику в классе.

Ставка: «Лилль» победит за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере одна из команд не забьет, ведь в пяти из шести последних матчей хозяев забивал только один из соперников.

Ставка: хотя бы одна команда не забьёт за 2.25