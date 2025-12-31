1 января в 25-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Уотфорд» и «Бирмингем». Начало игры — в 18:00 мск.
«Уотфорд»
Турнирное положение: «Шершни» сражаются за стыки. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Уотфорд» на 5 очков отстает от второй позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Шершни» переиграли «Норвич» (1:0).
До того команда нанесла поражение «Лестеру» (2:1). Да и поединок со «Сток Сити» завершился викторией (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Уотфорд» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Шершни» нынче заметно прибавили. Команда победила в 3 своих последних поединках.
Причем «Уотфорд» традиционно успешно противостоит «Бирмингему». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Шершни» намерены закрепиться в лидирующей группе.
«Бирмингем»
Турнирное положение: «Браммиз» ходят в середняках лиги. Команда ныне пребывает на 15 месте турнирной таблицы.
Причем «Бирмингем» на 7 очков отстает от топ-6. При этом команда в среднем забивает больше гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Бирмингем» не уступил «Саутгемптону» (1:1).
До того команда не смогла переиграть «Дерби» (1:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Шеффилд Юнайтед» (0:3).
При этом «Бирмингем» в 5 своих последних поединках добыл 3 паритета. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Браммиз» в последних поединках смотрелись бледновато. Команда не побеждает уже 6 матчей кряду.
При этом «Бирмингем» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Тем не менее, команда мотивирована побороться за попадание в стыки.
Команда в 3 последних матчах забила всего лишь 2 мяча. Да и оборона соперника нередко совершает результативные сбои.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Браммиз» уж точно способны прибавить во всех компонентах.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
- «Уотфорд» победил в 3 своих последних поединках
- «Бирмингем» не побеждает 6 матчей кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Уотфорд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.28. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.90 и 1.76.
Прогноз: «Уотфорд» нынче выглядит симпатично, и наверняка будет максимально активен в атаке.
Номинальные хозяева сражаются за повышение в классе, да и оборона «Бирмингема» частенько совершает сбои.
Ставка: Победа «Уотфорда» за 2.28.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.25