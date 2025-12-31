прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.85

1 января в 19-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брентфорд» и «Тоттенхэм». Начало игры — в 23:00 мск.

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Пчелы» бьются за выход в еврокубки. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Брентфорд» на 3 зачетных балла отстает от топ-5. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Пчелы» переиграли «Борнмут» (4:1).

До того команда сумела одолеть «Вулверхэмптон» (2:0). А вот поединок с «Манчестер Сити» завершился коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Брентфорд» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Пчелы» нынче выглядят симпатично. Команда победила два раза кряду.

Причем «Брентфорд» традиционно неудачно противостоит «Тоттенхэму». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Пчелы» намерены как можно плотнее подтянуться к первой пятерке.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Шпоры» в текущем сезоне выглядят скромно. Команда ныне пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Тоттенхэм» на 12 зачетных пунктов опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Тоттенхэм» одолел «Кристал Пэлас» (1:0).

До того команда была бита «Ливерпулем» (1:2). А вот чуть ранее она потерпела болезненное поражение от «Ноттингем Фореста» (0:3).

При этом «Тоттенхэм» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Шпоры» в последних поединках не блистали стабильностью результатов. Команда все никак не может приблизиться к зоне еврокубков.

При этом «Тоттенхэм» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и до первой пятерки рукой подать — всего 4 очка.

Команда периодически демонстрирует симпатичную игру. Продуктивный сезон проводит и Ришарлисон, настрелявший уже 7 мячей в АПЛ.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Шпоры» попытаются воспользоваться проблемами соперника в обороне.

Статистика для ставок

«Тоттенхэм» одолел «пчел» в 4 последних очных поединках

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

«Брентфорд» победил в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брентфорд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.28. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 2.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.86 и 1.95.

Прогноз: «Шпоры» постараются вернуться на победный путь, и наверняка будут максимально активны в атаке.

Номинальные гости имеют достаточно качественный подбор атакующих исполнителей, да и оборона «пчел» не блещет сверхмонолитностью.

2.85 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.85 на матч «Брентфорд» — «Тоттенхэм» принесёт прибыль 1850₽, общая выплата — 2850₽

Ставка: Победа «Тоттенхэма» за 2.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

3.00 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Брентфорд» — «Тоттенхэм» позволит вывести на карту выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.00