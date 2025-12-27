Отличиться получится у всех!

прогноз на матч Примейры, ставка за 2.10

28 декабря в 16-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Спортинг» и «Риу Аве». Начало игры — в 23:30 мск.

«Спортинг»

Турнирное положение: «Львы» бьются за чемпионский титул. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Спортинг» на 5 очков отстает от первой позиции. А вот забивает команда в среднем чаще 2 голов за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Львы» одолели «Виторию Гимарайнш» (4:1).

До того команда в овертайме дожала «Санта Клару» (3:2). А вот поединок с АФС завершился яркой викторией (6:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Спортинг» забил 15 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Львы» ныне вполне преуспевают в плане результатов. Команда в среднем пропускает реже одного мяча за матч.

Причем «Спортинг» традиционно удачно противостоит «Риу Аве». В пяти последних очных поединках команда добыла 4 победы при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Львы» постараются не отставать от «Порту».

«Риу Аве»

Турнирное положение: «Риу Аве» привычно ходит в середняках чемпионата. Команда ныне пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Риу Аве» на 9 очков отстает от топ-4. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Риу Аве» не уступил «Жил Висенте» (2:2).

До того команда уступила «Витории Гимарайнш» (0:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение АФС (2:1).

При этом «Риу Аве» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Риу Аве» нынче выглядит скромненько. Команда не побеждала в 4 своих последних матчах.

При этом «Риу Аве» имеет ненадежные тылы. Команда в среднем пропускает чаще одного мяча за матч.

Команда уже более 6 лет не обыгрывает «львов». Да и в нынешней диспозиции она вряд ли может рассчитывать на набор очков.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Риу Аве» намерен дать бой одному из местных грандов.

Статистика для ставок

«Риу Аве» не побеждает 2 матча кряду

«Львы» пропускают в среднем реже гола за матч

Лиссабонцы забивают в среднем реже 3 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.14. Ничья оценена в 7.50, а победа оппонента — в скромные 17.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.36 и 2.90.

Прогноз: «Риу Аве» способен прибавить, и наверняка найдет свой шанс у ворот лиссабонцев.

Номинальным гостям палец в рот не клади, да и «Спортинг» пропустил в двух своих последних матчах.

2.10 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Спортинг» — «Риу Аве» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Обе забьют за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

3.00 ТБ 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Спортинг» — «Риу Аве» принесёт чистый выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: ТБ 4.5 за 3.00