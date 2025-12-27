Сможет ли команда из Бергамо доставить проблемы «Интеру»?

прогноз на матч Серии А, ставка за 3.60

28 декабря в матче 17-го тура чемпионата Италии сыграют «Аталанта» и «Интер». Начало встречи — в 22:45 мск.

«Аталанта»

Турнирное положение: После 16-и туров в Серии А команда занимает 9-е место в таблице с 22 очками в активе. «Аталанта» отстает от зоны еврокубков на 3 балла.

На своем поле команда из Бергамо также выступает довольно средне, располагаясь также на 9-й позиции в лиге по этому показателю и набрав 13 очков из 21-го возможного.

Последние матчи: В прошлом поединке Серии А «Аталанта» обыграла «Дженоа» на чужом поле со счетом 1:0, забив победный гол на 90+4-й минуте. До этого команда одолела «Кальяри» (2:1).

У «Аталанты» продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 3 матча подряд. За этот период команда также обыграла «Челси» (2:1) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: Баккер, Белланова (у обоих — травмы), Коссуну и Лукман (оба — в сборной).

Состояние команды: В нынешнем сезоне «Аталанта» играет волнообразно. Сначала у команды неудачный отрезок, который сменяется победной серией. Стабильности точно не хватает.

«Аталанте» довольно тяжело даются матчи против «Интера». В последних 5-и встречах команды из Бергамо 4 раза уступила миланскому сопернику при одном ничейном результате.

«Интер»

Турнирное положение: Миланская команда лидирует в таблице Серии А с 33 очками в активе. «Интер» опережает ближайшего преследователя в чемпионате на 1 балл — вся борьба еще впереди.

К тому же, миланская команда делит лидерство в Серии А с другим миланским коллективом («Милан») по результатам гостевых встреч. «Интер» набрал 15 очков из 21-го возможного на чужом поле.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда уступила в серии пенальти «Болонье» в матче Суперкубка Италии. До этого «Интер» обыграл «Дженоа» со счетом 2:1 в Серии А.

У команды продолжается победная серия в чемпионате Италии, которая насчитывает 3 матча подряд. За этот период «Интер» также одолел «Комо» (4:0) и «Пизу» (2:0) в Серии А.

Не сыграют: Ачерби, Бонни, Дармиан, Ди Дженнаро, Дамфрис и Паласиос (у всех — травмы).

Состояние команды: «Интер» продолжает ожесточенную борьбу за чемпионство в Серии А. Плотность турнирной таблицы невероятно высока, поэтому команде необходимо побеждать, желательно, в каждом матче.

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес занимает 1-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата. За 15 встреч в Серии А форвард сумел забить 8 голов при 3-х голевых передачах.

Статистика для ставок

«Интер» выиграл 3 последних матча в Серии А

В последних 5-и очных встречах «Интер» 4 раза обыгрывал «Аталанту»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.60, а победа «Аталанты» — в 3.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.75 и 2.08.

Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют вничью. «Аталанта» сможет доставить проблемы сопернику на своем поле.

Ставка: Ничья за 3.60.

Прогноз: Во 2-м тайме команды забьют больше голов, чем в стартовой 45-минутке.

Ставка: Тотал 1.5 больше во 2-м тайме за 1.85.