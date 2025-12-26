прогноз на матч Серии A, ставка за 2.54

27 декабря в 17-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Торино» и «Кальяри». Начало игры — в 17:00 мск.

«Торино»

Турнирное положение: «Быки» проводят серый сезон. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Торино» на 8 очков опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Быки» одолели «Сассуоло» (1:0).

До того команда нанесла поражение «Кремонезе» (1:0). А вот поединок с «Миланом» завершился коллизией (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Торино» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Быки» крепки, вот только стабильностью не блещут. Да и пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

Причем «Торино» традиционно сложно противостоит «Кальяри». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Быки» постараются подтянуться к зоне еврокубков.

«Кальяри»

Турнирное положение: «Сардинцы» ходят в борцах за выживание. Команда ныне пребывает на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «Кальяри» на 3 очка оторвалась от зоны вылета. При этом команда в среднем забивает фактически гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Кальяри» не уступил «Пизе» (2:2).

До того команда уступила «Аталанте» (1:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Роме» (1:0).

При этом «Кальяри» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сардинцы» в последних поединках смотрелись бледновато. Зато пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

При этом «Кальяри» не побеждал в 2 матчах кряду. Вот только проблемы с реализацией пока не решены.

«Сардинцы» намерены оторваться от опасной зоны. Да и в нынешней диспозиции команда едет за очками.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Сардинцы» намерены найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Быки» уступили в 2 последних матчах

«Кальяри» пропускает в среднем чаще гола за матч

Обе команды в среднем забивают гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торино» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.93. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.15 и 1.66.

Прогноз: «Торино» бьется за выход в еврокубки, так что наверняка сразу полетит к воротам соперника.

Номинальные гости хозяева прибавить в плане реализации, к тому же «Кальяри» не блещет стабильностью результатов.

Ставка: Победа «Торино» в 1 тайме за 2.54.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.15