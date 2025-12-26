прогноз на матч Серии A, ставка за 2.00

27 декабря в 17-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Пиза» и «Ювентус». Начало игры — в 22:45 мск.

«Пиза»

Турнирное положение: Пизанцы проводят блеклый сезон. Команда находится на 19 месте турнирной таблицы.

При этом «Пиза» набрала лишь 11 очков. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Пизанцы не уступили «Кальяри» (2:2).

До того команда потерпела поражение от «Лечче» (0:1). Да и поединок с «Пармой» завершился коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Пиза» забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Пизанцам явно не хватает опыта поединков на высшем уровне. Да и пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

Причем «Пиза» традиционно неудачно противостоит «Ювентус». В двух очных поединках команда уступила сопернику.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Пизанцы постараются зацепиться за очки.

«Ювентус»

Турнирное положение: Туринцы сражаются за Скудетто. Команда ныне пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Ювентус» на 4 очка отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Ювентус» одолел «Рому» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Болонье» (1:0). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Пафос» (2:0).

При этом «Ювентус» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Душан Влахович — травмирован.

Состояние команды: Туринцы в последних поединках смотрелись выгодно. Команда победила трижды кряду.

При этом «Ювентус» в среднем пропускает чуть реже гола за матч. Вот только проблемы с реализацией пока не решены.

Туринцы в двух очных встречах настреляли 9 мячей в ворота «Пизы». Да и в нынешней диспозиции команда едет за тремя очками.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Туринцы намерены подтянуться к лидеру.

Статистика для ставок

Туринцы победили в 3 последних матчах

«Ювентус» пропускает в среднем реже гола за матч

«Пиза» в среднем забивает реже одного мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 6.66.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.86.

Прогноз: «Ювентус» бьется за чемпионский титул, так что наверняка сразу полетит к воротам соперника.

Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, к тому же «Пиза» не блещет стабильностью результатов.

Ставка: Победа «Ювентуса» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.30