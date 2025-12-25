26 декабря в 23-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Норвич» и «Чарльтон». Начало игры — в 18:00 мск.

«Норвич»

Турнирное положение: «Норвич» после 22-х поединков второго английского дивизиона имеет 18 баллов в активе и борется за выживание.

Команда находится на 23-й позиции в зоне вылета (22-24-я строчки) и на три пункта отстает от безопасного 21-го места, а также с отрывом в девять очков от последнего в таблице «Шеффилд Уэнсдей».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 22-го тура национального первенства «Канарейки» на чужом поле со счетом 1:1 сыграли вничью с «Престоном».

Перед этим в игре 21-го тура Чемпионшипа коллектив уже набрал максимум баллов, когда в домашних стенах одержал победу над «Саутгемптоном» (2:1).

Не сыграют: травмированы — Црнац, Диалло, Шлупп и Топич, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Норвич» не проиграл при двух ничьих и одной победе.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы если не на три балла, то по крайней мере на один, особенно на своем поле, хотя добиться этого им будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

Джовон Макама — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе текущего сезона с семью голами.

«Чарльтон»

Турнирное положение: «Чарльтон» после 21-го поединка второго английского дивизиона имеет 27 баллов в активе и находится в нижней половине таблицы.

Команда занимает 17-ю позицию и на восемь очков опережает зону понижения в классе (22-24-я строчки), а также на один пункт отстает от 16-го в таблице «Вест Бромвича».

Последние матчи: в своем предыдущем игре в рамках 22-го тура национального первенства «Пикши» одержали победу над «Оксфорд Юнайтед» (1:0).

Перед этим в поединке предыдущего тура английского чемпионата коллектив теперь уже в чужих стенах разошелся мировой с «Бирмингемом» — 1:1.

Не сыграют: травмированы — Белл, Эдвардс и Годден, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи предыдущих поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Чарльтон» потерпел поражение, хотя в двух последних — не проиграл.

Это сулит сулит гостям не лучшие шансы даже на один балл, особенно на чужом поле, тогда как уровень и форма соперника позволяют ему рассчитывать на три очка.

Сонни Кэри — лучший бомбардир команды в новом сезоне Чемпионшипа с пятью голами.

Статистика для ставок

в пяти из восьми последних матчей «Норвича» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в пяти из семи последних матчей «Чарльтон» проиграл

в четырех из шести последних матчей «Чарльтона» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Норвич» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.95. Ничья — в 3.45, победа «Чарльтона» — в 3.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.88 и 1.82.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух из трех последних выездных поединков.

Такой же сценарий был реализован и в трех из пяти последних матчей хозяев.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из восьми последних матчей «Норвича».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.17