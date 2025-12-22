23 декабря в четвертьфинале Кубка английской Лиги по футболу сыграют «Арсенал» и «Кристал Пэлас». Начало встречи — 23:00 мск.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Арсенал», как и соперник, прошел две стадии в Кубке английской Лиги, в которых обыграл «Порт Вейл» (2:0) на выезде и «Брайтон» (2:0) дома.

Команда после 17-ти туров АПЛ занимает первую строчку с отрывом в два очка от ближайшего преследователя «Манчестер Сити», а также в шесть — от третьей «Астон Виллы», у которой игра в запасе.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 17-го тура национального первенства «Канониры» на чужой арене одержали победу над «Эвертоном» (1:0).

Перед этим в поединке предыдущего тура английского чемпионата коллектив также набрал три очка, когда теперь в домашних стенах переиграл «Вулверхэмптон» (2:1).

Не сыграют: травмированы — Доуман, Хаверц, Москера и Уайт, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Арсенал» выиграл, а в 22-х последних поединках проиграл лишь раз.

Это говорит о хороших шансах хозяев на итоговый успех, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Четыре гола команды в Кубке Лиги текущего розыгрыша забивали разные игроки.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: «Кристал Пэлас» также прошел две стадии в Кубке английской Лиги, в которых разобрался с «Миллуоллом» (2:1) дома и «Ливерпулем» (3:0) на выезде.

Команда по итогам 17-ти туров текущего розыгрыша английской Премьер-лиги занимает восьмую строчку с отставанием в три очка как от зоны еврокубков (топ-5), так и зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 17-го тура национального чемпионата «Орлы» на чужом поле потерпели разгром от «Лидса» с результатом 1:4.

Перед этим в поединке шестого тура основного этапа Лиги конференций коллектив также не сумел выиграть, когда теперь в домашних стенах сыграл вничью с «КуПС» (2:2).

Не сыграют: травмированы — Кардинес, Дукуре, Камада, Кпора, Муньос и Риад, вызван в сборную — Сарр, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Кристал Пэлас» не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

Это говорит о не лучшей форме гостей, что не сулит им хороших шансов на успех, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Исмаила Сарр, который не сыграет в матче — лучший бомбардир команды в Кубке английской Лиги с двумя голами.

Статистика для ставок

в шести из девяти последних матчей «Арсенала» забивали обе команды

в пяти последних матчах «Кристал Пэлас» забивали больше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей «Кристал Пэлас» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.60. Ничья — в 4.00, победа «Кристал Пэлас» — в 5.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.97 и 1.83.

Прогноз: в пяти последних домашних матчах хозяева выиграли, и при этом было забито больше 1,5 голов. Так было и в их трех из пяти последних поединков вообще.

Между тем, в двух из трех последних матчей гости проиграли, и при этом было забито больше 1,5 голов.

1.92 «Арсенал» победит и тотал больше 1,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч «Арсенал» — «Кристал Пэлас» принесёт прибыль 920₽, общая выплата — 1920₽

Ставка: «Арсенал» победит и тотал больше 1,5 голов за 1.92.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Кристал Пэлас».

2.45 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч «Арсенал» — «Кристал Пэлас» принесёт чистый выигрыш 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.45