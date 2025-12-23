Во вторник вечером на «Эмирейтс» определится последний полуфиналист Кубка английской лиги. «Арсенал» и «Кристал Пэлас» встречаются в четвертьфинале турнира второй сезон подряд — год назад «канониры» прошли дальше благодаря хет-трику Габриэля Жезуса и теперь снова рассчитывают сделать шаг к «Уэмбли». Победителя этого противостояния в полуфинале ждёт двухматчевое столкновение с «Челси». Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

13' Лерма головой в падении выбил мяч на угловой, Мартинелли навешивал с фланга.

12' Гехи надёжно сыграл в обороне на левом фланге, не дал сыграть Тимберу.

10' Мартинелли отдавал вперёд на Жезуса, защитник перехватил.

07' Неплохая контратака получилась у гостей, Митчелл протащил мяч к штрафной, но пробил выше ворот.

07' Бенитес успел на рывке выйти из ворот и опередить Мартинелли на мяче.

05' Пино нарушил правила в штрафной «Арсенала», сбил Жезуса.

Статистика матча 1 Удары в створ 0 0 Удары мимо 1 65 Владение мячом 35 0 Фолы 1

03' Мартинелли отдал под удар Мадуэке, тот с линии штрафной пробил прямо во вратаря.

02' Мадуэке навесил в штрафную, мяч всех перелетел, но Мартинелли сохранил его в поле.

01' «Арсенал» начал с центра поля, поехали!

До матча

23:00 В Лондоне сегодня около 6 градусов, на «Эмирейтс» в течение всей игры ожидается туман, но осадков не будет.

22:35 Судейская бригада матча: главный арбитр – Стюарт Этуэлл, ассистенты — Константин Хатцидакис и Ник Хоптон, четвёртый арбитр — Эндрю Китчен. ВАР на этой стадии Кубка не используется.

22:10 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Арсенал»: Аррисабалага, Тимбер, Салиба, Калафьори, Льюис-Скелли, Эзе, Нёргор, Мерино, Мадуэке, Мартинелли, Жезус.

«Кристал Пэлас»: Бенитес, Гехи, Лакруа, Ричардс, Митчелл, Уортон, Лерма, Канво, Пино, Нкетия, Матета.

«Арсенал»

Для команды Микеля Артеты Кубок лиги по-прежнему остаётся особым турниром. «Арсенал» не выигрывал его с сезона 1992/93, и именно этот факт регулярно всплывает в контексте разговоров о необходимости подтверждать амбиции трофеями. При этом путь «канониров» к поздним стадиям стабилен, выход в четвертьфинал стал уже четвёртым за последние шесть сезонов, а в двух предыдущих случаях команда доходила минимум до полуфинала.

Текущая форма добавляет оптимизма — победа над «Эвертоном» в чемпионате позволила «Арсеналу» сохранить лидерство в Премьер-лиге, а общая серия из трёх побед подряд во всех турнирах подчёркивает, что команда входит в плотный декабрьский график в хорошем тонусе. Особенно важен фактор домашнего поля, в этом сезоне лондонцы выиграли 11 из 12 матчей на «Эмирейтс», превратив стадион в одну из самых надёжных арен Англии.

При этом Артете вновь приходится лавировать между задачами и кадровыми проблемами. Потери в обороне ограничивают возможности для широкой ротации, но тренерский штаб не скрывает, что Кубок лиги рассматривается как реальный шанс на трофей. Опыт прошлогоднего четвертьфинала с «Пэлас» и статус фаворита обязывают «Арсенал» играть первым номером и диктовать ход встречи.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» подходит к четвертьфиналу с куда более сложным эмоциональным фоном. С одной стороны, команда Оливера Гласнера переживает исторический период — в мае был завоёван Кубок Англии, затем добавился Суперкубок, а осенью клуб впервые попробовал себя в еврокубках. Для «орлов» Кубок лиги стал ещё одной возможностью подтвердить, что успехи прошлого сезона не были случайностью.

Путь «Пэлас» к этой стадии выглядит впечатляюще. После драматичного прохода «Миллуолла» команда устроила одну из главных сенсаций турнира, разгромив «Ливерпуль» на «Энфилде». Именно такие матчи формируют репутацию команды, способной собраться на один конкретный вечер и выбить фаворита, даже если игра в чемпионате даётся тяжело.

Однако плотный календарь и накопившаяся усталость начинают сказываться. «Пэлас» не выигрывает в трёх матчах подряд, а разгромное поражение от «Лидса» в Премьер-лиге обнажило проблемы в обороне и организации игры без мяча. Потери из-за травм и Кубка Африки дополнительно осложняют ситуацию, но кубковый формат оставляет пространство для манёвра, в одном матче «орлы» уже не раз доказывали, что способны превзойти ожидания.

Личные встречи и контекст

Недавняя история противостояния явно в пользу «Арсенала». «Канониры» выиграли семь из восьми последних матчей с «Кристал Пэлас» во всех турнирах, включая победу в четвертьфинале Кубка лиги прошлого сезона и минимальный успех в чемпионате этой осенью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.92.