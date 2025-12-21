Забить получится у всех

прогноз на матч Кубка африканских наций, ставка за 2.00

22 декабря в 1-м туре группового этапа Кубка африканских наций по футболу сыграют ЮАР и Ангола. Начало игры — в 20:00 мск.

ЮАР

Турнирное положение: Южноафриканцы пробились на Мундиаль. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом ЮАР набрала 18 очков в 10 поединках. А вот забивает команда в среднем реже 2 голов за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Южноафриканцы переиграли вторую сборную Ганы (1:0).

До того команда уверенно расправилась с Замбией (3:1). Плюс поединок с Руандой завершился успехом (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках ЮАР забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Южноафриканцы нынче выглядят вполне-себе прилично. Команда способна прибавить в плане реализации.

Причем ЮАР традиционно неудачно противостоит Анголе. В четырех очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Южноафриканцы мотивированы стартовать максимально продуктивно.

Ангола

Турнирное положение: Ангольцы не особенно преуспевают в плане результатов. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Ангола на 7 зачетных пунктов отстал от 2 позиции. При этом команда в среднем забивает реже одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Ангольцы одолели Мозамбик (4:1).

До того команда нанесла поражение Замбии (3:2). А вот чуть ранее она была бита мощными аргентинцами (1:3).

При этом Ангола в 5 своих последних поединках добыли 2 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Ангольцы в последних поединках смотрелись выгодно. Команда победила в 2 последних матчах.

При этом Ангола имеет довольно скромный по именам состав. А вот пропускает команда в среднем меньше гола за матч.

Команда уже 10 лет не проигрывает сборной ЮАР. Да и в нынешней диспозиции она вполне будет рада и ничьей.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Ангольцы попытаются максимально преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

Ангольцы в среднем пропускают реже гола за матч

Южноафриканцы в среднем забивают чаще одного мяча за матч

ЮАР побеждают 3 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ЮАР — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.62. Ничья оценена в 2.57, а победа оппонента — в скромные 3.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.60 и 1.45.

Прогноз: Южноафриканцы способны поднатореть в плане реализации, и наверняка будут максимально активны в атаке.

Номинальные хозяева постараются стартовать как можно мощнее, да и ангольцы в последнее время несколько прибавили.

2.00 Обе забьют

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч ЮАР — Ангола принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Обе забьют за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.60 ТБ 2.5

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч ЮАР — Ангола принесёт прибыль 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.60