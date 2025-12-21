прогноз на матч Примейры, ставка за 2.00

22 декабря в 15-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Бенфика» и «Фамаликан». Начало игры — в 23:45 мск.

«Бенфика»

Турнирное положение: «Орлы» проводят скромный сезон. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Бенфика» на 8 очков отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Орлы» одолели «Фаренсе» (2:0).

До того команда нанесла поражение «Морейренсе» (4:0). Да и поединок с «Наполи» завершился викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Бенфика» забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Орлы» крепки, плюс нынче прибавили. Да и пропускает команда в среднем реже гола за матч.

Причем «Бенфика» традиционно удачно противостоит «Фамаликан». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Орлы» намерены не отставать от дуэта лидеров.

«Фамаликан»

Турнирное положение: «Сине-белые» сражаются за попадание в еврокубки. Команда ныне пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Фамаликан» набрал 23 очка в 14 поединках. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фамаликан» уступил «Порту» (1:4).

До того команда нанесла поражение «Эшторилу» (4:0). А вот чуть ранее она не справилась с «Брагой» (1:2).

При этом «Фамаликан» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сине-белые» в последних поединках смотрелись не столь выгодно. А вот пропускает команда в среднем реже гола за матч.

При этом «Фамаликан» на 2 очка отстает от топ-4. Да и оппонентов более высокого уровня команда не боится.

«Сине-белые» за здорово живешь не сдаются никому. Да и в нынешней диспозиции команда постарается разжиться очками.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Сине-белые» намерены найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Орлы» победили в 3 последних матчах

«Фамаликан» пропускают в среднем реже гола за матч

«Бенфика» в среднем забивает 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 8.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.72 и 2.00.

Прогноз: «Бенфика» бьется за чемпионский титул, так что наверняка активно полетит к воротам соперника.

Номинальные хозяева способны еще прибавить в плане реализации, к тому же исторически успешно противостоят «Фамаликану».

Ставка: Фора «Бенфики» -1.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.83