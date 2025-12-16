«Осасуна» снова разберется в Кубке?

прогноз на матч Кубка Испании, ставка за 1.92

17 декабря в 1/16 финала Кубка Испании по футболу сыграют «Уэска» и «Осасуна». Начало встречи — 21:00 мск.

«Уэска»

Турнирное положение: Для «Уэски» это третий поединок в Кубке Короля. Команда во втором раунде смогла обыграть «Расинг Ферроль» со счетом 2:0. В первом раунде клуб обыграл «Утебо» (3:0).

Клуб выступает во втором дивизионе Испании, Сегунде, и по итогам 18-ти матчей занимает 15-е место, имея в активе 22 очка при шести победах, четырех матчах вничью и восьми поражениях. Общая разница мячей — 17:23.

Последние матчи: в последнем матче «Уэска» в Сегунде уверенно обыграла «Культураль Леонеса» со счетом 2:0.

Ранее команда крупно проиграла «Вольядолиду» со счетом 1:4 и смогла добыть вторую победу в сезоне над «Расинг Ферроль» (2:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: «Уэска» в последних пяти матчах одержала три победы, один поединок свела вничью и потерпела одно поражение при семи забитых и пяти пропущенных мячах.

«Осасуна»

Турнирное положение: «Осасуна» смогла пройти два раунда в Кубке Испании. Команда прошла клуб «Сан-Жорди» (5:0) и «Эбро» (3:5).

На данный момент «Осасуна» идет на 16-й строчке в Ла лиге с 15-ю очками при четырех победах, трех матчей вничью и девяти поражений. Общая разница мячей в чемпионате — 14:20.

Последние матчи: в своей предыдущей игре «Осасуна» проиграла «Барселоне» в гостях со счетом 0:2.

Ранее команда одержала победу над «Леванте» со счетом 2:0 и разгромила «Эбро» в Кубке Короля со счетом 5:3.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: «Осасуна» в последних пяти поединках смогла одержать две победы, два матча проиграла и свела одну встречу вничью.

Два матча в ранних стадиях Кубка показали, что клуб нацелен на результат и показывает яркую игру в атаке. Результатом встреч стали десять забитых мячей в двух поединках.

Статистика для ставок

«Осасуна» забила десять мячей в двух матчах Кубка

«Уэска» потерпела всего одно поражение в пяти последних матчах

«Осасуна» пропускает в пяти из последних шести поединков

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Осасуна» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа команды оценивается в 2.60. Ничья — в 3.15, победа «Уэски» — в 2.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.19 и 1.62.

Прогноз: Считаем, что обе команды смогут забить в матче. Это основная ставка.

1.92 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч «Уэска» — «Осасуна» принесёт прибыль 920₽, общая выплата — 1920₽

Ставка: Обе команды забьют в матче за 1.92.

Прогноз: Верим в победу «Осасуны» в матче. Команда обладает более качественным составом и уже в этом сезоне дважды обыгрывала клубы из Сегунды.

2.60 Победа «Осасуны» Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч «Уэска» — «Осасуна» принесёт прибыль 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: Победа «Осасуны» в матче за 2.60.