17 декабря в 1/16 финала Кубка Испании по футболу сыграют «Уэска» и «Осасуна». Начало встречи — 21:00 мск.
«Уэска»
Турнирное положение: Для «Уэски» это третий поединок в Кубке Короля. Команда во втором раунде смогла обыграть «Расинг Ферроль» со счетом 2:0. В первом раунде клуб обыграл «Утебо» (3:0).
Клуб выступает во втором дивизионе Испании, Сегунде, и по итогам 18-ти матчей занимает 15-е место, имея в активе 22 очка при шести победах, четырех матчах вничью и восьми поражениях. Общая разница мячей — 17:23.
Последние матчи: в последнем матче «Уэска» в Сегунде уверенно обыграла «Культураль Леонеса» со счетом 2:0.
Ранее команда крупно проиграла «Вольядолиду» со счетом 1:4 и смогла добыть вторую победу в сезоне над «Расинг Ферроль» (2:0.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: «Уэска» в последних пяти матчах одержала три победы, один поединок свела вничью и потерпела одно поражение при семи забитых и пяти пропущенных мячах.
«Осасуна»
Турнирное положение: «Осасуна» смогла пройти два раунда в Кубке Испании. Команда прошла клуб «Сан-Жорди» (5:0) и «Эбро» (3:5).
На данный момент «Осасуна» идет на 16-й строчке в Ла лиге с 15-ю очками при четырех победах, трех матчей вничью и девяти поражений. Общая разница мячей в чемпионате — 14:20.
Последние матчи: в своей предыдущей игре «Осасуна» проиграла «Барселоне» в гостях со счетом 0:2.
Ранее команда одержала победу над «Леванте» со счетом 2:0 и разгромила «Эбро» в Кубке Короля со счетом 5:3.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: «Осасуна» в последних пяти поединках смогла одержать две победы, два матча проиграла и свела одну встречу вничью.
Два матча в ранних стадиях Кубка показали, что клуб нацелен на результат и показывает яркую игру в атаке. Результатом встреч стали десять забитых мячей в двух поединках.
Статистика для ставок
- «Осасуна» забила десять мячей в двух матчах Кубка
- «Уэска» потерпела всего одно поражение в пяти последних матчах
- «Осасуна» пропускает в пяти из последних шести поединков
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Осасуна» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа команды оценивается в 2.60. Ничья — в 3.15, победа «Уэски» — в 2.70.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.19 и 1.62.
Прогноз: Считаем, что обе команды смогут забить в матче. Это основная ставка.
Ставка: Обе команды забьют в матче за 1.92.
Прогноз: Верим в победу «Осасуны» в матче. Команда обладает более качественным составом и уже в этом сезоне дважды обыгрывала клубы из Сегунды.
Ставка: Победа «Осасуны» в матче за 2.60.