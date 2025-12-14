Забудет ли «Страсбург» о фиаско в Лиге 1?

14 декабря в 16-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Страсбург» и «Лорьян». Начало игры — в 19:15 мск.

«Страсбург»

Турнирное положение: «Страсбург» после 15-ти туров французского первенства имеет 22 очка в активе и борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает восьмую позицию с отставанием в два балла от зоны еврокубков (топ-6), а также в семь пунктов от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках пятого тура основного этапа Лиги конференций клуб на чужом поле одержал победу над «Абердином» (1:0).

Перед этим в предыдущем туре французской Лиги 1 коллектив уже остался ни с чем, когда теперь на выездной арене с результатом 0:1 потерпел поражение от «Тулузы».

Не сыграют: травмированы — Оеделе и Соус, дисквалифицирован — Эмегха.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Страсбург» проиграл трижды, и во всех случаях — в национальном первенстве.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам невысокие шансы на три очка, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Хоакин Паничелли — лучший бомбардир команды в Лиге 1 текущего сезона с девятью голами.

«Лилль»

Турнирное положение: «Лорьян» после 15-ти туров французского первенства имеет 17 очков в активе и борется за выживание в элите.

Команда занимает 13-ю позицию с отрывом в пять баллов от зоны плей-офф за место в Лиге 1 (16-е место), а также в шесть пунктов от зоны понижения в классе (17-18-я строчки).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура национального чемпионата клуб на своем поле неожиданно обыграл «Лион» (1:0).

Перед этим в предыдущем туре французского первенства коллектив также оказался на высоте, когда снова-таки в домашних стенах одержал победу над «Ниццей» с результатом 3:1.

Не сыграют: травмированы — Фадига, Файе, Кацерис, Туре, плохая форма — Сануси, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех предыдущих поединках, которые пришлись на разные турниры, «Лорьян» не проиграл, а в двух последних из них — выиграл.

Такая форма вроде бы сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на ничью, тем не менее, они все же невысоки, если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Пабло Пажи — лучший бомбардир команды в Лиге 1 текущего сезона с пятью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних домашних матчей «Страсбурга» забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Лорьяна» забивали меньше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Лорьян» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Страсбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.72. Ничья — в 3.90, победа «Лорьяна» — в 4.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

Прогноз: в трех из четырех последних домашних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в трех предыдущих очных поединках этих соперников.

И хотя в трех из четырех последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов, фактор результативности фаворита игры обещает стать решающим фактором.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их трех из четырех последних домашних матчей.

Ставка: «Страсбург» победит и тотал больше 2,5 голов за 2.50