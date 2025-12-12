Кто вырвется со дна турнирной таблицы?

прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 1.94

13 декабря в 14-м туре чемпионата Германии сыграют «Санкт-Паули» и «Хайденхайм». Начало встречи — в 17:30 мск.

«Санкт-Паули»

Турнирное положение: «Санкт-Паули» находится на предпоследней, на 19-й строчке в Бундеслиге, набрав восемь очков при общей разнице мячей — 11:25.

Последние матчи: в последнем матче «Санкт-Паули» сыграл вничью против «Кельна» со счетом 1:1.

Ранее команда переиграла «Боруссию» Менхенгладбах в Кубке Германии со счетом 2:1 и уступила мюнхенской «Баварии» в чемпионате со счетом 1:3.

Не сыграют: травмированы Симон Шпари, Андреас Унтонджи и Давид Немет.

Состояние команды: «Санкт-Паули» ужасно проводит сезон и в последних двух встречах смог прервать десятиматчевую серию без побед, проиграв девять из них. Команда вряд ли может рассчитывать на шансы остаться в высшем дивизионе.

«Хайденхайм»

Турнирное положение: «Хайденхайм» идет на 16-й позиции в чемпионате Германии, набрав 11 очков в 13 матчах. Команда смогла одержать три победы, дважды сыграла вничью и потерпела восемь поражений при общей разнице мячей — 12:28.

Последние матчи: в последнем поединке команда смогла обыграть «Фрайбург» со счетом 2:1.

Ранее «Хайденхайм» был сильнее берлинского «Униона» со счетом 2:1 и разгромно проиграли «Боруссии» из Менхенгладбаха (0:3).

Не сыграют: дисквалифицирован Леарт Пакярада, травмированы Франк Феллер, Сирлорд Конте, Миккель Кауфманн и Буду Зивзивадзе.

Состояние команды: «Хайденхайм» встретится с равной по силе командой, находясь также в подвале турнирной таблицы. Команда благодаря двум последним победам смогла прервать серию из восьми матчей без побед.

Статистика для ставок

«Санкт-Паули» не знает побед в 11 из 12 последних матчей

«Санкт-Паули» пропускает в 13 матчах кряду

«Хайденхайм» пропускает в 15 поединках подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Санкт-Паули» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.99. Ничья — в 3.45, победа «Хайденхайма» — в 4.00.

ТМ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТБ 2,5 — 1.67 и 2.10.

Прогноз: Команды много пропускают, поэтому ожидаем голы в обе стороны.

1.94 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.94 на матч «Санкт-Паули» — «Хайденхайм» принесёт прибыль 940₽, общая выплата — 1940₽

Ставка: Обе команды забьют в матче за 1.94.

Прогноз: Обе команды не умеют играть первым номером и не компетентны в атаке, поэтому можно сыграть на ничейном матче.

3.45 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.45 на матч «Санкт-Паули» — «Хайденхайм» позволит вывести на карту выигрыш 2450₽, общая выплата — 3450₽

Ставка: Ничья в матче за 3.45.