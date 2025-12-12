13 декабря в 15-м туре Серии А сыграют «Парма» и «Лацио». Начало встречи — в 20:00 мск.
«Парма»
Турнирное положение: «Парма» после 14-ти туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрал 14 очков в таблице и борется за выживание в элите.
Команда занимает безопасную 15-ю строчку с отрывом в три балла от зоны понижения в классе (18-20-е места) и с отставанием в пять пунктов от нынешнего соперника.
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 14-го тура национального первенства «Крестоносцы» на чужом поле одержали победу над «Пизой» (1:0).
Перед этим коллектив прекратил выступления в Кубке Италии, когда в 1/8 финала теперь в чужих стенах с результатом 1:2 потерпел поражение от «Болоньи».
Не сыграют: травмированы — Чиркати, Фриган, Ндиайе и Сузуки, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Парма» проиграл два раза при одной победе.
Такие выступления сулят хозяевам плохиие шансы даже на мировой исход, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть перевес соперника в классе.
Матео Пельегрино — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с четырьмя голами.
«Лацио»
Турнирное положение: «Лацио» после 14-ти туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрал 19 очков в таблице и борется за попадание в еврокубки.
Команда занимает 10-ю строчку с отставанием в пять пунктов от зоны континентальных турниров (топ-6) и с отрывом в пять баллов от нынешнего соперника.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура национального чемпионата «Орлы» на своем поле разошлись мировой с «Болоньей» (1:1).
Перед этим коллектив пробился в четвертьфинал Кубка Италии, когда на предыдущей стадии турнира снова-таки в домашних стенах обыграл «Милан» с результатом 1:0.
Не сыграют: травмированы — Жиго, Хила, Хюсай, Исаксен и Ровелла, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Лацио» выиграл лишь дважды при двух поражениях и одной ничьей.
Это говорит о не лучших шансах гостей на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же велики, если учесть преимущество в классе над соперником.
Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Серии А с тремя голами.
Статистика для ставок
- в шести из восьми последних матчей «Пармы» забивали больше 2,5 голов
- в шести из восьми последних матчей «Пармы» забивали обе команды
- в пяти из шести последних матчей «Лацио» забивала только одна команда.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.07. Ничья — в 3.30, выигрыш «Пармы» — в 3.70.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.
Прогноз: в шести из восьми последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.
Такой же сценарий был реализован и в последнем выездном матче гостей.
Ставка: обе команды забьют за 1.98.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в шести из восьми последних матчей «Пармы».
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.25