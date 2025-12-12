Оторвется ли «Мальорка» от опасной зоны?

ставка за 2.45 на матч Ла Лиги

13 декабря в 16-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Мальорка» и «Эльче». Начало игры — в 18:15 мск.

«Мальорка»

Турнирное положение: «Островитяне» нынче не блистают. Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Мальорка» на 2 очка опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Островитяне» не смогли одолеть «Овьедо» (0:0).

До того команда нанесла поражение «Нумансии» (3:2). А вот поединок с «Осасуной» завершился паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Мальорка» забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Островитяне» нынче выглядят довольно прилично. Команда не проигрывает уже 3 матча кряду.

Причем «Мальорка» традиционно неудачно противостоит «Эльче». В пяти последних очных поединках команда уступила 2 раза при 3 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Островитяне» намерены отдалиться от опасной зоны.

«Эльче»

Турнирное положение: «Зелено-полосатые» ходят в середняках лиги. Команда ныне пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Эльче» на 5 зачетных пунктов отстает от топ-6. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Эльче» одолела «Жирону» (3:0).

До того команда в овертайме переиграла скромный «Кинтанар» (2:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Хетафе» (0:1).

При этом «Эльче» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Зелено-полосатые» в последних поединках смотрелись выгодно. Команда победила 2 раза подряд.

При этом «Эльче» имеет довольно скромный по именам состав. А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

Команда уже 8 лет не проигрывает «Мальорке». Да и в этой встрече «зелено-полосатые» намерены взять три очка.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Зелено-полосатые» попытаются найти свои шансы на контратаках.

Статистика для ставок

«Островитяне» в среднем забивают аккурат гол за матч

Обе команды в среднем пропускают чаще одного мяча за матч

«Эльче» победил в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мальорка» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.30 и 1.57.

Прогноз: «Островитяне» способны поднатореть в плане реализации, и наверняка будут максимально активны в атаке.

Номинальные хозяева имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, и явно намерены оторваться от группы аутсайдеров.

2.45 П1 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч «Мальорка» — «Эльче» принесёт прибыль 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: Победа «Мальорки» за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.30 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Мальорка» — «Эльче» позволит вывести на карту выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.30