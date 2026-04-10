11 апреля в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Барселона» и «Эспаньол». Начало игры — в 19:30 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Барселона — Эспаньол с коэффициентом для ставки за 2.12.
«Барселона»
Турнирное положение: каталонцы являются главными фаворитами в борьбе за чемпионский титул в текущем сезоне.
Сейчас в активе «блаугранас» 76 зачетных баллов и первая строчка в турнирной таблице Примеры. За 30 матчей каталонский коллектив смог 80 раз поразить ворота соперника и 29 раз пропустил в свои.
Последние матчи: среди недели команда из одноименного города уступила «Атлетико» (0:2) в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов.
До этого же коллектив из Барселоны переиграл «Атлетико» (2:1), «Райо Вальекано» (1:0) и «Севилью» (5:2).
Не сыграют: в стане «сине-гранатовых» травмированы Марк Берналь, Рафинья и Андреас Кристенсен.
Состояние команды: подопечные Ханса-Дитера Флика уже на семь очков опережают второй «Реал» и уже вряд ли упустят чемпионский титул. Для этого «Барселоне» нужно много терять очков.
В Лиге чемпионов же «Барселона» поставила себя в трудное положение и теперь ей будет крайне сложно отыграть два мяча у «Атлетико».
«Эспаньол»
Турнирное положение: команда из Барселоны является середняком лиги и уже ни за что не борется в текущем сезоне.
В настоящий момент в активе «попугаев» 38 очков и десятая строчка в турнирной таблице. У барселонцев отрицательная разница забитых и пропущенных мячей — 36:44.
Последние матчи: в прошлых играх «бело-синие» сыграли вничью с «Бетисом» (0:0) и проиграли «Хетафе» (1:2) и «Мальорке» (1:2).
До этого же барселонцы также поделили очки с «Овьедо» (1:1) и «Эльче» (2:2).
Не сыграют: в лазарете Хавьер Пуадо, дисквалифицирован — Клеменс Ридль.
Состояние команды: подопечные Маноло Гонсалеса могут спокойно доигрывать текущий сезон и готовится к следующему. «Эспаньол» уже абсолютно ни за что не борются в текущем сезоне.
В начале сезона «Эспаньол» претендовал на высокие места, но команда уже давно не может выиграть, поэтому и стала середняком.
Статистика для ставок
- «Барселона» выиграла 4 из последних 5 матчей
- «Эспаньол» не выигрывает на протяжении 13 матчей
- В последнем очном поединке команд «Барселона» победила «Эспаньол» со счетом 2:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Барселона» является явным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 6.40, а победа «Эспаньола» — в 9.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.30 и 3.25.
Прогноз: «Барселона» может произвести ротацию состава и сделать ставку на ответный матч с «Атлетико», поэтому может уверенно и не выиграть.
Ставка: победа «Эспаньола» с форой+1,5 за 2.12.
Прогноз: поединок должен получиться результативным, обе команды прилично забивают в последнее время.
Ставка: тотал больше 3,5 за 1.95.