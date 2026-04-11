В субботу, 11 марта, «Барселона» примет «Эспаньол» в рамках 31-го тура Ла Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

10' Гоол! 1:0. Подача с углового «Барселоны» в исполнении Ямаля, головой на дальней штанге замкнул Ферран Торрес, провисев в верховом единоборстве защитника «Эспаньола» Карлоса Ромеро.

08' Резкий удар Ямаля из-за пределов штрафной «Эспаньола», мяч в голову одному из защитников готсей угодил и до ворот не долетел.

08' В спокойном темпе начинается игра.

06' Удар Фермина Лопеса из-за пределов штрафной «Эспаньола», мяч выше ворот пролетел.

06' Позиционная атака «Барселоны» развивается на половине поля «Эспаньола».

04' Подача в штрафную «Барсы» Сириля Нгонжа, отбились хозяева.

Статистика матча 1 Удары в створ 0 1 Удары мимо 1 91 Владение мячом 9 1 Угловые удары 0 0 Фолы 1

02' Взяв мяч под контроль, игроки «Барсы» разыгрывают его в середине поля.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Барселоны».

До матча

19:28 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

19:20 Матч пройдет на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне, вмещающем 99 354 зрителя.

19:10 Главным судьей матча будет Алехандро Эрнандес.

Стартовые составы команд

«Барселона»: Жоан Гарсия, Херард Мартин, Кубарси, Эрик Гарсия, Араухо, Бальде, Ямаль, Фермин Лопес, Гави, Педри, Ферран Торрес.

«Эспаньол»: Дмитрович, Эль-Хилали, Калеро, Кабрера, Ромеро, Лосано, Гонсалес, Эспосито, Нгонж, Долан, Мартинес.

«Барселона»

Каталонцы являются главными фаворитами в борьбе за чемпионский титул в текущем сезоне. Сейчас в активе «блаугранас» 76 зачетных баллов и первая строчка в турнирной таблице Примеры. За 30 матчей каталонский коллектив смог 80 раз поразить ворота соперника и 29 раз пропустил в свои. Среди недели команда из одноименного города уступила «Атлетико» (0:2) в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов. До этого же коллектив из Барселоны переиграл «Атлетико» (2:1), «Райо Вальекано» (1:0) и «Севилью» (5:2).

Подопечные Ханса-Дитера Флика уже на семь очков опережают второй «Реал» и уже вряд ли упустят чемпионский титул. Для этого «Барселоне» нужно много терять очков. В Лиге чемпионов же «Барселона» поставила себя в трудное положение и теперь ей будет крайне сложно отыграть два мяча у «Атлетико». В стане «сине-гранатовых» травмированы Марк Берналь, Рафинья и Андреас Кристенсен.

«Эспаньол»

Команда из Барселоны является середняком лиги и уже ни за что не борется в текущем сезоне. В настоящий момент в активе «попугаев» 38 очков и десятая строчка в турнирной таблице. У барселонцев отрицательная разница забитых и пропущенных мячей — 36:44. В прошлых играх «бело-синие» сыграли вничью с «Бетисом» (0:0) и проиграли «Хетафе» (1:2) и «Мальорке» (1:2). До этого же барселонцы также поделили очки с «Овьедо» (1:1) и «Эльче» (2:2).

Подопечные Маноло Гонсалеса могут спокойно доигрывать текущий сезон и готовится к следующему. «Эспаньол» уже абсолютно ни за что не борются в текущем сезоне. В начале сезона «Эспаньол» претендовал на высокие места, но команда уже давно не может выиграть, поэтому и стала середняком. В лазарете Хавьер Пуадо, дисквалифицирован — Клеменс Ридль.

Личные встречи

В последнем очном поединке команд «Барселона» победила «Эспаньол» со счетом 2:0. За всю историю команды сыграли между собой 224 матча, в 129 играх победила «Барселона», в 45 «Эспаньол», оставшиеся 50 матчей завершились вничью.

