В предстоящем экспрессе разберем матчи в чемпионатах России, Италии и Испании. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 11 апреля с коэффициентом для ставки за 4.08.

ЦСКА — «Сочи»

Футбол. Чемпионат России. РПЛ

Московский ЦСКА в последнее время оказался под серьёзным давлением из-за серии неудачных результатов. Пик критики пришёлся на кубковый матч в Краснодаре, где команда уступила со счётом 0:4. Однако после этого подопечные Фабио Челестини сумели переломить ситуацию и вернулись на победный путь. К игре против «Сочи» армейцы подходят уже в роли явного фаворита.

Обстановка в стане красно-синих постепенно нормализуется. В последнем матче против «Акрона» в состав вернулся Мойзес, а сами результаты сменились с серии поражений на череду побед. Да, соперники были не самого высокого уровня — «Динамо Мх», «Акрон» и «Крылья Советов», — однако уверенный выход в финал Пути регионов Кубка России после победы в Самаре добавил команде уверенности. Внутренняя конкуренция растёт, и молодые игроки активно стараются проявить себя.

Южане, напротив, находятся в крайне тяжёлом положении. Команда практически лишилась шансов на сохранение прописки в РПЛ: за 23 тура набрано всего 9 очков.

Текущая серия поражений «Сочи» насчитывает уже шесть матчей подряд, и предпосылок к её прерыванию пока не видно. Чтобы спастись, команде необходимо выиграть почти все оставшиеся встречи, что выглядит маловероятным. С учётом формы, мотивации и домашнего фактора хозяев логично ожидать уверенную победу армейцев.

Ставка: Победа ЦСКА с форой (-1.5) гола за 1.68.

«Севилья» — «Атлетико»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера

В андалусийском клубе вновь нестабильная ситуация: по ходу паузы команду возглавил Луис Гарсия, сменивший Матиаса Альмейду. Однако старт получился неудачным — поражение от аутсайдера «Овьедо» (0:1) стало уже третьим подряд. Положение в таблице тревожное: «Севилья» находится всего в шаге от зоны вылета. Более того, в случае новой осечки команда рискует туда опуститься, что ставит под давление даже недавно назначенного тренера.

Серьёзные проблемы наблюдаются в обороне. Из-за дисквалификации не сыграет Танги Ньянзу, под вопросом участие Сесара Аспиликуэты, также вне игры Хосе Анхель Кармона и Маркао. Это вынуждает тренерский штаб прибегать к экспериментам в защите.

Не лучше обстоят дела и в атаке: «Севилья» — одна из самых малорезультативных команд лиги. Лучший бомбардир Акор Адамс забил всего семь мячей во всех турнирах, а за последние девять игр отличился лишь однажды.

У «матрасников» приоритет смещён в сторону Лиги чемпионов. После победы над «Барселоной» (2:0) команда Диего Симеоне сосредоточена на ответной встрече, поэтому в чемпионате возможна ротация.

В Примере у «Атлетико» практически нет турнирной мотивации — место в зоне Лиги чемпионов обеспечено. Особенно это сказывается в гостях, где команда выступает нестабильно: всего четыре победы в 14 матчах.

Несмотря на кризис «Севильи», фактор домашнего поля и мотивация в борьбе за выживание могут сыграть ключевую роль. «Атлетико» же, вероятно, будет беречь силы перед важнейшей игрой в Лиге чемпионов и выйдет не самым сильным составом. Это даёт хозяевам шанс зацепиться за результат.

Ставка: «Севилья» не проиграет за 1.43.

«Аталанта» — «Ювентус»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

Бергамаски идут седьмыми в таблице чемпионата Италии, набрав 53 очка. В прошедшем туре «Аталанта» переиграла «Лечче» со счётом 3:0. Ранее команда также взяла три очка в игре с «Вероной» (1:0), а до этого проиграла «Баварии» в ЛЧ (1:4).

«Ювентус» идёт пятым с 57 очками. В прошлом туре туринцы одолели «Дженоа» со счётом 2:0. До этого были ничья с «Сассуоло» (1:1) и победа над «Удинезе» (1:0). Под руководством Лучано Спаллетти команда стала более организованной и сбалансированной, особенно в защитной линии.

В целом «Аталанта» проводит неровный сезон, но остаётся одной из наиболее опасных команд лиги. В двух последних турах она всухую обыграла «Верону» (1:0) и «Лечче» (3:0), а на дистанции сезона демонстрирует стабильную игру в атаке — команда забивает уже восемь матчей подряд. При этом оборона остаётся одной из самых надёжных в Серии А: всего 27 пропущенных мячей за 31 тур — четвёртый показатель в лиге. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет пять очков.

«Ювентус» также набрал хороший ход. Команда не проигрывает пять туров подряд, одержав три победы и дважды сыграв вничью. В последнем матче была уверенная победа над «Дженоа» (2:0). Сейчас «Ювентус» занимает пятое место, отставая от зоны Лиги чемпионов всего на один балл.

Ставка: Обе забьют за 1.70.

Общий коэффициент — 4.08.