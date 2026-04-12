В третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Торпедо» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет в «Нагорном» 13 апреля. Начало встречи — в 19:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Торпедо — Металлург Мг с коэффициентом для ставки за 2.00.
«Торпедо»
Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат «Торпедо» закончило на 6-й строчке Западной конференции. С 81 очком в наличии, нижегородцы по дополнительной разнице уступили 5-е место СКА.
Последние матчи: Начальный кубковый раунд «Торпедо» состоял из пяти матчей и завершился волевой победой на территории «Северстали» (4:3).
Во второй серии команда Алексея Исакова обозначила сопротивление на льду «Металлурга» в первой игре (3:4), но потерпела крупную неудачу в следующей гостевой встрече (1:4).
Не сыграют: У «Торпедо» потерь нет.
Состояние команды: В четвертьфинальном противостоянии разница соперников в классе сразу бросается в глаза — и указывает она явно не на превосходство «Торпедо».
Если в первой игре команда Алексея Исакова на характере и эмоциях дала бой, то во второй гости были задушены уральцами и тактически, и по игровому содержанию, в результате чего ее атакующая эффективность достигла локального минимума.
«Металлург» Мг
Путь к плей-офф: «Металлург» Мг по итогам регулярного сезона стал обладателем Кубка Континента. Со 105 баллами в активе, уральцы на 6 пунктов опередили 2-й «Авангард».
Последние матчи: В 1/8 финала «Металлург» Мг фактически не встретил никакого сопротивления. Серию против «Сибири» победитель регулярки завершил скромной домашней победой в пятой игре (1:0).
Непростым для команды Андрея Разина оказался первый матч четвертьфинала, в рамках которого была добыта результативная победа над «Торпедо» (4:3). Во второй встрече уральцы переехали своих соперников (4:1).
Не сыграют: Дмитрий Силантьев.
Состояние команды: В нынешнем розыгрыше плей-офф «Металлург» Мг периодически сталкивается с проблемами, которые проявляются исключительно в мелких эпизодах, тогда как общую дистанцию команда пока проводит гладко.
На текущий момент коллектив Андрея Разина ни разу за семь матчей не проиграл в основное время, а в шести случаях — не позволил соперникам забросить больше одной шайбы.
Статистика для ставок
- «Торпедо» не проигрывает дома на протяжении 3 матчей кряду
- «Металлург» одержал 8 побед в 9 последних матчах на льду «Торпедо»
- В 4 последних личных встречах на льду «Торпедо» было забито 6 и более голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» оценивается букмекерами в 3.40, ничья — в 3.90, победа «Металлурга» Мг — в 2.00.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.23, на тотал меньше 5.5 — за 1.72.
Прогноз: «Металлург» производит вполне понятное впечатление команды, которая полностью контролирует ситуацию и способна в третий раз справиться с соперником, испытывающим проблемы системного содержания.
Ставка: «Металлург» Мг победит за 2.00.
Прогноз: В обороне «Торпедо» творилось безобразие еще до серии против «Магнитки», но и в ближайшей игре самой результативной команде лиги не составит большого труда продемонстрировать первоклассный уровень атакующего исполнения.
Ставка: Индивидуальный тотал «Металлурга» Мг больше 3 за 2.14.