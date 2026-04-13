«Металлург» едет в Нижний Новгород за третьей победой в серии

В понедельник, 13 апреля, нижегородское «Торпедо» примет на своем льду магнитогорский «Металлург» в рамках третьего матча серии 1/4 финала Кубка Гагарина. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

20' Звучит сирена на первый перерыв! «Торпедо» ведет 1:0! Отдыхаем...

19' Люк Джонсон («Металлург Мг») попытался навязать борьбу сопернику в его зоне, но защитники хозяев уверенно вышли из-под прессинга.

18' Андрей Белевич («Торпедо») с кистей бросил от борта — шайба прошла рядом со штангой в считанных сантиметрах.

17' Александр Петунин («Металлург Мг») бросил с лета метров с шести, но шайба полетела не очень опасно и была зафиксирована Денисом Костиным («Торпедо»).

16' Валерий Орехов («Металлург Мг») выполнил мощный силовой прием, но все было в рамках правил — досталось Амиру Гараеву («Торпедо»).

15' Г-ООООООООО-Л! «Торпедо» — 1:0! Алексей Кручинин! Игорь Гераськин запулил шайбу в сторону ворота, а Алексей Кручинин удачно подставил клюшку, изменив ее траекторию! Классный гол Нижнего Новгорода!

14' Никита Михайлис («Металлург Мг») прорвался через центральную зону и зарядил с лета — шайба пролетела над перекладиной.

13' Даниил Вовченко («Металлург Мг») классно выкатился на ворота и бросил метров с четырех — губу прижал ко льду Денис Костин («Торпедо»).

12' Владимир Ткачёв («Металлург Мг») получил передачу на дальней штанге, выдержал паузу и бросил в верхний угол — Денис Костин («Торпедо») отбил шайбу плечом.

11' Робин Пресс («Металлург Мг») увлекся дриблингом и потерял шайбу в своей зоне, однако Владимир Ткачёв («Торпедо»)не сумел воспользоваться этим подарком, бросив мимо ворот.

10' Сергей Гончарук («Торпедо») получил передачу из-за ворот и пытался проткнуть е в ближний угол, но голкипер «Металлурга» на высоте.

09' Наброс на ворота от Богдана Конюшкова («Торпедо»), но там надежно щитками сыграл Александр Смолин («Металлург Мг»).

08' Проброс, вбрасывание в зоне «хозяев. Неудачно шайбу выбросил вперед Богдан Конюшков (»Торпедо«).

07' Сергей Гончарук (»Торпедо«) выходил на открытое пространство для броска, но Робин Пресс (»Металлург Мг«) успел подставить клюшку.

06' Опаснейшая контратака хозяев в меньшинстве: Владимир Ткачёв (»Торпедо«) через борт выкатил на ворота и бросил в ближний угол, но вратарь спас "магнитку" от гола.

05' А вот и первое удаление в матче: за подножку на 2 минуты выбыл из игры Сергей Гончарук (»Торпедо«).

04' Макар Хабаров (»Металлург Мг«) набросил шайбу на пятак, но там ее перехватил Антон Сизов (»Торпедо«) и начал атаку своей команды.

03' Андрей Козлов (»Металлург Мг«) опасно подставлял клюшку на пятаке, но шайба немного разминулась со створом ворот.

02' Александр Петунин (»Металлург Мг«) подхватил шайбу на синей линии и бросил с кистей — Денис Костин (»Торпедо«) уверенно поймал шайбу в ловушку.

01' Стартовое вбрасывание состоялось! Матч "Торпедо" — "Металлург Мг" начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

18:58 Главные действующие лица появляются на льду "Нагорного". Звучит гимн Российской Федерации. Игра вот-вот начнется!

18:50 До стартового вбрасывания остается 10 минут, команды заканчивают разминку и покидают площадку.

18:45 Судейская бригада матча "Торпедо" — "Металлург Мг": главные судьи — Беляев Сергей и Акузовский Николай и Наумов Денис, линейные судьи — Чернышёв Александр и Седов Егор.

18:40 Сегодняшний матч пройдет в Нижнем Новгороде на ледовом дворце "Нагорный".

18:30 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию третьего матча в серии "Торпедо" — "Металлург Мг" в рамках 1/4 финала Кубка Гагарина. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Составы команд

"Торпедо": Костин Денис, Конюшков Богдан, Сизов Антон, Фирстов Владислав, Летунов Максим, Гончарук Сергей, Науменков Михаил, Нарделла Роберт, Атанасов Василий, Ткачёв Владимир, Виноградов Егор, Силаев Антон, Журавлёв Даниил, Гараев Амир, Кручинин Алексей, Гераськин Игорь, Бойков Сергей, Шавин Никита, Белевич Андрей, Соколов Егор.

"Металлург Мг": Смолин Александр, Паливко Данила, Пресс Робин, Козлов Андрей Евгеньевич, Канцеров Роман, Ткачёв Владимир, Орехов Валерий, Яковлев Егор, Толчинский Сергей, Барак Дерек, Вовченко Даниил, Минулин Артём, Хабаров Макар, Петунин Александр, Исхаков Руслан, Михайлис Никита, Сиряцкий Александр, Фёдоров Михаил, Джонсон Люк, Коротков Никита.

"Торпедо"

Нижегородский клуб с шестого места в Западной конференции пробился в плей-офф. В первом раунде Кубка Гагарина команда сражалась с череповецкой "Северсталью" и довольно уверенно и неожиданно легко прошла крепкого соперника (4:1). Отметим, что "Северсталь" была одним из лидеров Западной конференции в регулярке, поэтому проход Нижнего Новгорода в какой-то степени сенсация.

Второй раз совершить подобный подвиг "Торпедо" будет очень сложно. Во-первых, “Металлург” гораздо опытнее и мастеровитее "Северстали", во-вторых, он уже научен горьким опытом Череповца. В любом случае, "Торпедо" начало серию с двух гостевых поражений и сейчас нужно обязательно выигрывать дома.

"Металлург Мг"

В нынешнем сезоне магнитогорский "Металлург" выступает выше всяческих похвал. Напомним, что он выиграл Кубок Континента и сейчас является главным претендентом на победу в Кубке Гагарина. В первом раунде плей-офф "стальные лисы" уверенно разобрались с "Сибирью", закрыв ее в пяти матчах серии (4:1).

Что касается нынешней серии против "Торпедо", то в ней "Металлург" шел изначально явным фаворитом и на деле доказал то в двух стартовых домашних матчах. Магнитогорский клуб в первой игре победил со счетом 4:3. а во второй 4:1. Если в стартовой встрече еще были шансы у соперника, то во второй все было решено быстро.

Личные встречи

Между собой до этой серии "Торпедо" и "Металлург" играли в 2025 году два раза и оба матча крупно выиграл магнитогорский клуб (5:1 и 4:1). В нынешней серии также было две виктории у "лис" (4:3 и 4:1).

