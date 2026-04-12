В очередном экспрессе рассмотрим встречи в чемпионатах России, Англии и Испании. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 13 апреля с коэффициентом для ставки за 4.52.

«Акрон» — «Динамо» Москва

Футбол. Чемпионат России. РПЛ

Перед зимней паузой «Акрон» уже находился не в лучшем состоянии, а после возобновления сезона ситуация лишь ухудшилась. В пяти весенних турах команда не одержала ни одной победы, набрав всего одно очко. В общей сложности серия без выигрышей достигла семи матчей, из-за чего тольяттинцы опустились в зону стыковых игр, занимая 13-е место.

В последних встречах команда Заура Тедеева играла против сильных соперников. Матч с «Локомотивом» завершился крупным поражением (1:5), а в игре с ЦСКА «Акрон» держал ничейный счёт до 84-й минуты, но в концовке уступил — 1:2.

Главная проблема команды — нестабильная оборона. Несмотря на регулярные попытки играть активно в атаке и способность забивать, защита допускает слишком много ошибок.

После зимнего перерыва «Динамо» выдало мощный отрезок, выиграв четыре матча подряд в чемпионате и Кубке. Однако затем команда сбавила обороты: в следующих четырёх встречах бело-голубые не одержали ни одной победы, дважды проиграв и дважды сыграв вничью.

В последнем матче «Динамо» встретилось с «Краснодаром» в финале Кубка России по Пути регионов. Игра получилась осторожной, с небольшим количеством опасных моментов, и завершилась нулевой ничьей. Впереди ответная встреча, и с учётом отсутствия шансов на чемпионство в РПЛ именно Кубок становится для команды приоритетным турниром.

Ставка: Победа «Динамо» за 1.75.

«Манчестер Юнайтед» — «Лидс»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» проводит один из самых стабильных сезонов за последнее время и уверенно закрепился в зоне Лиги чемпионов. Перед 32-м туром команда идёт на третьем месте с 55 очками, опережая идущий шестым «Челси» на семь баллов. С учётом того, что Англия получила пять путёвок в Лигу чемпионов, даже место в топ-5 гарантирует участие в турнире.

Особенно мощно манкунианцы выступают на «Олд Траффорд», где их победная серия достигла пяти матчей. Среди обыгранных соперников — «Манчестер Сити» (2:0) и «Астон Вилла» (3:1), причём в трёх случаях команда выигрывала с разницей более одного мяча.

«Лидс» в целом успешно решает задачу сохранения места в Премьер-лиге. Команда занимает 15-е место, имея 33 очка, и опережает зону вылета на три балла. Несмотря на небольшой отрыв, по игре «павлины» выглядят достаточно конкурентоспособно.

Прогнозы и ставки на футбол

К матчу против «Манчестер Юнайтед» команда подходит на позитивной ноте после выхода в полуфинал Кубка Англии. В четвертьфинале «Лидс» обыграл «Вест Хэм»: ведя 2:0, команда упустила преимущество, но всё же победила в серии пенальти.

На выезде «Лидс» выступает слабо — всего одна победа в 15 матчах и 10 набранных очков. Хуже показатели только у «Вулверхэмптона» и «Бернли».

Ставка: Обе команды забьют за 1.77.

«Леванте» — «Бетис»

Футбол. Чемпионат Испании. Ла Лига

Команда Луиса Кастро на финише сезона демонстрирует характер и желание сохранить место в лиге. В пяти последних матчах «Леванте» уступил лишь «Реал Сосьедаду» (0:2), при этом добился важной победы над прямым конкурентом — «Овьедо» (4:2). Несмотря на непростой календарь, где впереди преимущественно соперники из верхней части таблицы, «лягушки» уже не раз доказывали, что способны набирать очки в самых сложных условиях.

Кадровая ситуация остаётся относительно стабильной: вне игры по-прежнему находятся Унаи Эльхесабаль и Рожер Бругуи. Вратарь Мэттью Райан регулярно выручает команду, а в атаке ярко проявил себя молодой Карлос Эспи — на его счету шесть из восьми последних голов «Леванте». При этом один из лидеров нападения Этта Йонг переживает спад.

Дополнительным преимуществом является домашняя статистика: «Леванте» не проигрывает «Хетафе» на своём поле уже 12 матчей подряд, а в пяти последних очных играх на этом стадионе не пропускал ни одного мяча.

Команда Хосе Бордаласа вновь подтверждает репутацию крайне неудобного соперника для фаворитов. В последних пяти турах «Хетафе» одержал четыре победы и приблизился к зоне еврокубков — отставание составляет всего четыре очка. Борьба за места в Европе остаётся плотной, и каждый результат может сыграть решающую роль.

Главное оружие команды — надёжная оборона. Благодаря строгой тактической схеме 5-4-1 «Хетафе» входит в число лучших по игре в защите, пропустив всего 31 мяч за сезон. В 2026 году команда лишь однажды позволила сопернику забить более одного гола за матч.

Ставка: ТМ 2.5 гола за 1.46.

4.52 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

