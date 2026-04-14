В очередном экспрессе рассмотрим встречу в чемпионате Саудовской Аравии и матчи Лиги чемпионов. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 15 апреля с коэффициентом для ставки за 3.42.

«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»

Футбол. Чемпионат Саудовской Аравии

«Аль-Наср» подходит к домашнему матчу в отличном состоянии. Команда Жорже Жезуса выдала впечатляющую серию — 14 побед подряд в чемпионате и 16 с учётом всех турниров. В последнем туре был обыгран «Аль-Ахдуд» (2:0), а Криштиану Роналду отметился очередным голом, укрепив статус лучшего бомбардира клуба. В целом атака работает безупречно, а оборона действует надёжно.

Особенно уверенно «Аль-Наср» выступает на своём поле: 16 побед в 18 матчах и серия из семи домашних выигрышей подряд. За этот отрезок команда забила 17 мячей и пропустила всего четыре, при этом в большинстве встреч сохраняла ворота «сухими».

«Аль-Иттифак» переживает серьёзный спад. Команда занимает лишь седьмое место и уже практически лишилась шансов на высокие позиции. В последних восьми матчах чемпионата у неё всего две победы, а в предыдущем туре случилось болезненное поражение от «Аль-Рияда» (2:3), несмотря на преимущество по ходу встречи.

Особенно слабо «Аль-Иттифак» выглядит на выезде: пять поражений подряд, всего один забитый мяч и 14 пропущенных. Оборона регулярно допускает ошибки, а атака не справляется с созданием моментов. В такой ситуации логично ожидать уверенную победу хозяев. «Аль-Наср» должен контролировать ход встречи, создавать большое количество моментов и реализовывать своё преимущество. Наиболее вероятный сценарий — победа лидера с разницей в два-три мяча и результативная игра.

Ставка: ТБ 3.5 за 1.62.

«Арсенал» — «Спортинг»

Футбол. Лига чемпионов

Ещё месяц назад «Арсенал» считался главным претендентом на победу во всех четырёх турнирах сезона и получал массу положительных оценок. Однако с тех пор ситуация заметно изменилась: в национальных соревнованиях лондонцы не выигрывают уже на протяжении месяца, добиваясь успеха только в Лиге чемпионов. В итоге команда уступила в финале Кубка английской лиги, вылетела из Кубка Англии на стадии четвертьфинала и усложнила себе борьбу за титул в Премьер-лиге. Несмотря на то что «канониры» остаются на первом месте, уверенность в их лидерстве пошатнулась, особенно на фоне хорошей формы «Манчестер Сити».

«Спортинг» же продолжает преследовать «Порту» в чемпионате Португалии и подходит к ответному матчу без серьёзного давления. Для лиссабонцев уже сам выход в четвертьфинал Лиги чемпионов является отличным результатом, поэтому возможный вылет не станет трагедией ни для команды, ни для её главного тренера Руя Боржеша.

Первая встреча между соперниками получилась закрытой и небогатой на моменты. Казалось, что матч завершится нулевой ничьей, однако на 91-й минуте Кай Хаверц принёс «Арсеналу» минимальную победу. Такой результат оставляет интригу перед ответной игрой и даёт «Спортингу» реальные шансы побороться за выход дальше.

После победы в Португалии «Арсенал» неожиданно уступил «Борнмуту» в домашнем матче АПЛ. Это только усилило напряжение внутри команды и добавило нервозности перед ответной еврокубковой встречей.

Ставка: Победа «Арсенала» за 1.51.

«Бавария» — «Реал» Мадрид

Футбол. Лига чемпионов

Неделю назад вся футбольная Европа с нетерпением ждала противостояния двух грандов, входящих в число самых титулованных клубов континента. Однако первая встреча показала, что на данный момент «Реал» и «Бавария» находятся в разном игровом состоянии и демонстрируют несопоставимый уровень.

Немецкий клуб, который, судя по всему, вновь станет чемпионом страны, полностью контролировал ход матча. В то же время «Реал», вероятный вице-чемпион Испании, выглядел разрозненно и угрожал воротам соперника в основном благодаря индивидуальным действиям своих лидеров. В итоге матч завершился со счётом 2:1 в пользу гостей.

Букмекеры считают немецкий клуб фаворитом предстоящей встречи. Между матчами Лиги чемпионов «Бавария» установила рекорд Бундеслиги по количеству забитых мячей за сезон, разгромив «Санкт-Паули» (5:0). Этот гол стал для команды 105-м в 29 турах, что подчёркивает её мощь в атаке.

«Реал» по-прежнему обладает звёздным составом и способен навязать борьбу любому сопернику, однако текущая форма команды вызывает вопросы. С учётом трёх матчей без побед подряд и силы «Баварии» на домашнем стадионе, шансы мадридцев на успех не выглядят слишком высокими.

Ставка: Обе забьют за 1.40.

Общий коэффициент — 3.42.