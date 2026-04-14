В четвертом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Торпедо» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет в «Нагорном» 15 апреля. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Торпедо — Металлург с коэффициентом для ставки за 1.97.
«Торпедо»
Путь к плей-офф: Общую стадию чемпионата «Торпедо» закончило на 4-м месте в таблице Западной конференции. С 81 очками в наличии, нижегородцы по дополнительной разнице пропустили вперед СКА.
Последние матчи: В 1/8 финала Кубка Гагарина «Торпедо» прикончило «Северсталь» в пяти матчах — 4-1. Обозначить борьбу команде удалось и на льду «Металлурга» в первой игре (3:4).
Более очевидным оказался провал коллектива Алексея Исакова во второй гостевой игре (1:4). Почти по аналогии прошла и встреча в «Нагорном» (2:4).
Не сыграют: У «Торпедо» потерь нет.
Состояние команды: «Торпедо» на эмоциях провело первую четвертьфинальную игру, но, потерпев неудачу, разуверилось и выдало слабую вторую встречу в Магнитогорске.
Выправить ситуацию на домашнем льду команде Алексея Исакова помешали проблемы с концентрацией в обороне, которые по ходу общего этапа сезона неоднократно стоили результата.
«Металлург» Мг
Путь к плей-офф: В 68 регулярных матчах «Металлург» Мг набрал 105 очков, которых было достаточно, чтобы возглавить совокупную таблицу лиги и завоевать Кубок Континента.
Последние матчи: В начале плей-офф «Металлург» Мг фактически без шансов переехал «Сибирь», серия с которой продлилась пять матчей 4-1. По пути абсолютного контроля уральцы пошли в четвертьфинальном раунде.
Дважды на домашнем льду команда Андрея Разина переиграла «Торпедо» (4:3, 4:1), а максимально упрочила свои шансы на полуфинал в недавней встрече в «Нагорном».
Не сыграют: Дмитрий Силантьев.
Состояние команды: «Металлург» Мг включил реактивный режим и снес «Торпедо» в трех матчах, несмотря на трудности в отдельных эпизодах.
За счет более высокого класса исполнения команда Андрея Разина забросила по 4 шайбы в каждой игре. Тем временем только в двух кубковых встречах из восьми предыдущих уральцы пропустили больше одной шайбы.
Статистика для ставок
- «Металлург» Мг одержал 6 побед в последних личных встречах
- «Металлург» Мг забивал 4 шайбы или более в 8 последних личных встречах
- «Металлург» Мг победил в 3 последних матчах на территории «Торпедо»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» оценивается букмекерами в 3.68, ничья — в 3.98, победа «Металлурга» Мг — в 1.97.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.23, на тотал меньше 5.5 — за 1.72.
Прогноз: В трех предыдущих играх «Магнитка» продемонстрировала явный перевес над «Торпедо». В хорошем настроении и с ощущением полной решимости, команда Андрея Разина уже в ближайшее время способна поставить точку.
Ставка: «Металлург» Мг победит за 1.97.
Прогноз: Команда Андрея Разина быстро адаптировалась к оборонительной игре торпедовцев и достаточно легко научилась вскрывать их защитные линии. В четвертом матче снижать динамику атакующей активности уральцы не собираются.
Ставка: Индивидуальный тотал «Металлурга» Мг больше 3 за 2.14.