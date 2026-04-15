В среду, 15 апреля, нижегородское «Торпедо» примет магнитогорский «Металлург» в рамках 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

22' Сильный бросок Андрея Козлова из круга вбрасывания зоны атаки «Металлурга»,у спел переместиться в рамке вратарь хозяев Костин и шайбу на себя поймал.

21' Второй период начался!

Статистика после первого периода

20' Перерыв. Активнее начал период «Металлург» и повёл в счете, после чего игра на встречных курсах развивалась, но заброшенных шайб больше не случилось.

20' Команда «Торпедо» играет в полном составе.

19' Разыгрывают в большинстве шайбу хоккеисты «Металлурга» в зоне атаки.

18' Удаление у «Торпедо», за подножку на 2 минуты удален Владимир Ткачёв.

17' Джонсон в упор бросал по воротам «Торпедо», но промахнулся.

16' Бросок Хабарова с острого угла в створ ворот «Торпедо», отразил блином шайбу вратарь хозяев Костин.

15' Технично играя в пас, хоккеисты «Металлурга» готовят угрозу воротам «Торпедо».

14' В атаке «Торпедо», передачу Гераськина из-за ворот «Металлурга» оказалось некому замкнуть на пятаке.

13' В полном составе играет «Торпедо», хорошо сыграли в меньшинстве хозяева.

12' В полном составе играет «Металлург».

11' Удаление у «Торпедо», на 2 минуты за блокировку удален Василий Атанасов.

11' Мало что получается в большинстве у хоккеистов «Торпедо».

10' Получилось у магнитогорцев шайбу в меньшинстве вывести из своей зоны.

10' Удаление у «Металлурга», на 2 минуты за удален Дерек Барак за подножку.

09' Хлёсткий кистевой бросок Ткачева в верхний угол ворот «Торпедо», поймал шайбу вратарь хозяев Костин.

08' Бросок Яремчука в створ ворот «Металлурга», шайба в шлем вратарю гостей Александру Смолину угодила.

08' Руслан Исхаков прорвался к воротам «Торпедо», и нанес бросок в упор, ловушкой выудил шайбу вратарь хозяев Костин.

07' В высоком темпе развивается игра.

06' Бросок Ткачёва в створ ворот «Торпедо», среагировал вратарь хозяев Костин.

05' Встрепенулись хоккеисты «Торпедо» после пропущенной шайбы и проводят позиционную атаку.

04' Гоол! 0:1. Красивую комбинацию разыграли хоккеисты «Металлурга», передача Исхакова вывела Александра Петунина на открытый угол ворот «Торпедо», поразил верхний угол нападающий «магнитки».

04' Хлесткий бросок Данилы Паливко в верхний угол ворот «Торпедо», ловушкой поймал шайбу вратарь Костин.

04' Варий Орехов нанес бросок с центра зоны атаки «Металлурга», зафиксировал шайбу вратарь хозяев Денис Костин.

03' Включившись в прессинг хоккеисты «Торпедо» затрудняют начало атаки «Металлурга».

02' Активное начало от «Металлурга», нижегородцы от обороны пока действуют.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Торпедо».

До матча

19:28 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

19:20 Матч пройдет на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде, вмещающем 5 600 зрителей.

19:10 Главными судьями матча будут Сергей Беляев из Воскресенска и Александр Дударов из Москвы.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Торпедо»

«Торпедо»: Денис Костин; Сизов — Конюшков, Шавин — Летунов — Фирстов; Нарделла — Науменков, Принс — Ткачёв — Атанасов; Журавлёв — Силаев, Гераськин — Кручинин — Гараев; Бойков — Гончарук, Виноградов — Свищёв — Яремчук;

Стартовый состав «Металлурга»

«Металлург»: Александр Смолин; Маклюков — Пресс, Ткачёв — Канцеров — Козлов; Маклюков — Пресс, Ткачёв — Канцеров — Козлов; Паливко — Орехов, Вовченко — Барак — Толчинский; Хабаров — Минулин, Михайлис — Исхаков — Петунин; Сиряцкий — Нечаев, Коротков — Джонсон — Фёдоров;

«Торпедо»

Общую стадию чемпионата «Торпедо» закончило на 4-м месте в таблице Западной конференции. С 81 очками в наличии, нижегородцы по дополнительной разнице пропустили вперед СКА. В 1/8 финала Кубка Гагарина «Торпедо» прикончило «Северсталь» в пяти матчах — 4-1. Обозначить борьбу команде удалось и на льду «Металлурга» в первой игре (3:4). Более очевидным оказался провал коллектива Алексея Исакова во второй гостевой игре (1:4). Почти по аналогии прошла и встреча в «Нагорном» (2:4).

«Торпедо» на эмоциях провело первую четвертьфинальную игру, но, потерпев неудачу, разуверилось и выдало слабую вторую встречу в Магнитогорске. Выправить ситуацию на домашнем льду команде Алексея Исакова помешали проблемы с концентрацией в обороне, которые по ходу общего этапа сезона неоднократно стоили результата. У «Торпедо» потерь нет.

«Металлург»

В 68 регулярных матчах «Металлург» Мг набрал 105 очков, которых было достаточно, чтобы возглавить совокупную таблицу лиги и завоевать Кубок Континента. В начале плей-офф «Металлург» Мг фактически без шансов переехал «Сибирь», серия с которой продлилась пять матчей 4-1. По пути абсолютного контроля уральцы пошли в четвертьфинальном раунде. Дважды на домашнем льду команда Андрея Разина переиграла «Торпедо» (4:3, 4:1), а максимально упрочила свои шансы на полуфинал в недавней встрече в «Нагорном».

Металлург« Мг включил реактивный режим и снес "Торпедо" в трех матчах, несмотря на трудности в отдельных эпизодах. За счет более высокого класса исполнения команда Андрея Разина забросила по 4 шайбы в каждой игре. Тем временем только в двух кубковых встречах из восьми предыдущих уральцы пропустили больше одной шайбы. Не поможет команде в отчетной встрече нападающий Дмитрий Силантьев.

Личные встречи

В текущей серии плей-офф Кубка Гагарина 3 победы остались за "Металлургом" (4:3, 4:1 и 2:4). В регулярном сезоне КХЛ, "Металлург" так же дважды одолел "Торпедо", дома 4:1, в Нижнем Новгороде 1:5.

