В третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Ак Барс» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 13 апреля. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Ак Барс — Динамо Минск с коэффициентом для ставки за 2.55.

«Ак Барс»

Путь к плей-офф: На общем этапе чемпионата «Ак Барс» закрепился в верхней тройке Восточной конференции, набрав 94 очка. От 2-го «Авангарда» казанцы отстали на 5 турнирных пунктов.

Последние матчи: Противостояние с «Трактором» в 1/8 финала вместилось в пять напряженных матчей. В двух последних казанцы вырвали победу в овертайме (3:2, от, 2:1, от).

Поездку в Минск команда Анвара Гатиятулина начала со скромной победы (2:1), тогда как во второй игре динамовцы дали бой и перевели ее в овертайм, где решающую шайбу положил Нэйтан Тодд (5:4, от).

Не сыграют: У «Ак Барса» потерь нет.

Состояние команды: На гостевом этапе четвертьфинальной серии «Ак Барс» добился успеха, на который в некотором роде не мог рассчитывать перед началом раунда — уж слишком уверенно до этого смотрелись минчане дома.

Тем не менее команда Анвара Гатиятулина сумела создать сопернику условия борьбы, с которыми тот не справился. Только в двух матчах из семи в этом плей-офф казанцы забили больше 2 голов и лишь в трех случаях не уходили в овертайм.

«Динамо» Минск

Путь к плей-офф: Минское «Динамо» закончило регулярку на рекордном 2-м месте в таблице Западной конференции. С 88 очками в активе, белорусы на 2 пункта опередили 3-ю «Северсталь».

Последние матчи: В 1/8 финала «Динамо» Минск непринужденно справилось с «Динамо» Москва. Противостояние динамовских коллективов завершилось двумя гостевыми победами на «ВТБ Арене» (2:1, от, 2:1, от).

Продлить беспроигрышный цикл в четвертьфинале команде Дмитрия Квартальнова не удалось. Несмотря на попытки оказать сопротивление, белорусы едут в Казань без победных результатов в активе.

Не сыграют: У «Динамо» Минск потерь нет.

Состояние команды: После совершенного контроля в рамках 1/8 финала «Динамо» Минск столкнулось сопротивлением, подавить которое в домашних условиях не смогла.

Дважды по ходу серии с «Ак Барсом» команда Дмитрия Квартальнова находилась в роли догоняющей, чего с ней не было в предыдущем раунде. Кроме того, до четвертьфинала белорусы ни разу не пропускали больше одной шайбы.

Статистика для ставок

«Ак Барс» не проигрывает на протяжении 4 матчей кряду

«Ак Барс» победил в 6 последних матчах дома

В 3 личных встречах из 4 последних на льду «Ак Барса» команды не забивали больше 4 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 2.35, ничья — в 3.89, победа «Динамо» Минск — в 2.87.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.32, на тотал меньше 5.5 — за 1.56.

Прогноз: Выезд в Минск «Ак Барс» провел сверхудачно, но на этом фоне казанцы явно не собираются ослаблять хватку в домашних стенах, понимая, насколько опасным может стать положение, если белорусы вернутся в эту серию.

Ставка: «Динамо» Минск не проиграет + ТБ 4.5 за 2.55.

Прогноз: Упорная борьба топ-команд может выйти за рамки основного времени. Но по ходу этого плей-офф «Ак Барс» еще ни разу не проигрывал в овертайме.

Ставка: «Ак Барс» победит в матче за 1.75.