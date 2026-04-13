В понедельник, 13 апреля, казанский «Ак Барс» примет минское «Динамо» в рамках 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

04' Шипачёв с кистей бросил в створ ворот «Ак Барса», ловушкой поймал шайбу вратарь хозяев Арефьев.

03' Взяв шайбу под контроль, хоккеисты «Динамо» проводят позиционную атаку.

02' Бросок Денисенко с центра зоны атаки «Ак Барса», шайба рядом со штангой пролетела.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Динамо».

До матча

19:28 Команды вышли на лёд, скоро матч начнется!

19:20 Матч пройдет на «Татнефть-Арене» в Казани, вмещающей 8900 зрителей.

19:10 Главными судьями матча будут Денис Наумов из Тольятти и Антон Гофман из Москвы.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Ак Барса»

«Ак Барс»: Арефьев, Билялов; Фальковский, Терехов, Марченко, Миллер, Карпухин, Лямкин, Фисенко; Замалтдинов, Денисенко, Барабанов, Яшкин, Сафонов, Тодд, Хмелевски, Пустозёров, Дыняк, Кателевский, Семёнов, Галимов.

Стартовый состав «Динамо»

«Динамо»: Фукале, Демченко; Хэмилтон, Мелош, Хенкель, Смит, Брук, Диц, Улле, Энас, Липский, Лимож, Мороз, Кузнецов, Стась, Сотишвили, Бориков, Белкин, Усов, Пинчук, Шипачёв, Галиев.

«Ак Барс»

На общем этапе чемпионата «Ак Барс» закрепился в верхней тройке Восточной конференции, набрав 94 очка. От 2-го «Авангарда» казанцы отстали на 5 турнирных пунктов. Противостояние с «Трактором» в 1/8 финала вместилось в пять напряженных матчей. В двух последних казанцы вырвали победу в овертайме (3:2, от, 2:1, от). Поездку в Минск команда Анвара Гатиятулина начала со скромной победы (2:1), тогда как во второй игре динамовцы дали бой и перевели ее в овертайм, где решающую шайбу положил Нэйтан Тодд (5:4, от).

На гостевом этапе четвертьфинальной серии «Ак Барс» добился успеха, на который в некотором роде не мог рассчитывать перед началом раунда — уж слишком уверенно до этого смотрелись минчане дома. Тем не менее команда Анвара Гатиятулина сумела создать сопернику условия борьбы, с которыми тот не справился. Только в двух матчах из семи в этом плей-офф казанцы забили больше 2 голов и лишь в трех случаях не уходили в овертайм. У «Ак Барса» потерь нет.

«Динамо» Минск

Минское «Динамо» закончило регулярку на рекордном 2-м месте в таблице Западной конференции. С 88 очками в активе, белорусы на 2 пункта опередили 3-ю «Северсталь». В 1/8 финала «Динамо» Минск непринужденно справилось с «Динамо» Москва. Противостояние динамовских коллективов завершилось двумя гостевыми победами на «ВТБ Арене» (2:1, от, 2:1, от). Продлить беспроигрышный цикл в четвертьфинале команде Дмитрия Квартальнова не удалось. Несмотря на попытки оказать сопротивление, белорусы едут в Казань без победных результатов в активе.

После совершенного контроля в рамках 1/8 финала «Динамо» Минск столкнулось сопротивлением, подавить которое в домашних условиях не смогла. Дважды по ходу серии с «Ак Барсом» команда Дмитрия Квартальнова находилась в роли догоняющей, чего с ней не было в предыдущем раунде. Кроме того, до четвертьфинала белорусы ни разу не пропускали больше одной шайбы. У «Динамо» Минск потерь нет.

Личные встречи

В предыдущих матчах серии 1/4 финала Кубка Гагарина оба раза подил «Ак Барс», сначала 1:2, затем в овертайме 4:5 ОТ. В регулярном сезоне КХЛ, соперники провели между собой 2 матча, оба раза победило минское «Динамо», в Казани 3:7, в Минске 4:3.

