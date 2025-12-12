13 декабря в матче 14-го тура немецкой Бундеслиги сыграют «Айнтрахт» и «Аугсбург». Начало встречи — в 17:30 мск.
«Айнтрахт»
Турнирное положение: Команда занимает 7-е место в таблице Бундеслиги с 21-м очком в активе после 13-и туров. «Айнтрахт» отстает от зоны еврокубков лишь на 1 балл.
На своем поле команда выступает довольно средне, занимая 9-е место в лиге по этому показателю. «Айнтрахт» набрал 10 очков при родных трибунах из 18-и возможных.
Последние матчи: В прошлом поединке команда уступила «Барселоне» (1:2) в Лиге чемпионов, а до этого «Айнтрахт» крупно проиграл «Лейпцигу» со счетом 0:6 в Бундеслиге.
Команда не может победить во всех турнирах на протяжении 4-х последних матчей подряд. За этот отрезок «Айнтрахт» также уступил «Аталанте» (0:3) в Лиге чемпионов и сыграл вничью с «Вольфсбургом» (1:1) в Бундеслиге.
Не сыграют: Батшуайи, Буркардт и Чендлер (у всех — травмы).
Состояние команды: «Айнтрахт» в последнее время начал пробуксовывать, команда теряет важные очки, которые могли бы помочь ей в борьбе за еврокубки, но вся борьба еще впереди.
У «Айнтрахта» отличный сезон проводит нападающий Джонатан Буркардт, который забил 8 голов за 10 матчей в Бундеслиги. При этом, игрок получил травму и не сможет помочь команде в ближайших матчах.
«Аугсбург»
Турнирное положение: Эта команда продолжает бороться за выживание в Бундеслиге. После 13-и туров «Аугсбург» занимает 13-е место в таблице с 13-ю очками в активе.
В гостях команда выступает хуже, нежели на своем поле. По результатам встреч при чужих трибунах «Аугсбург» занимает 14-е место в лиге, набрав 4 очка из 18-и возможных.
Последние матчи: В прошлом туре Бундеслиги команда обыграла «Байер» на своем поле со счетом 2:0, забив оба гола уже в 1-м тайме. До этого «Аугсбург» крупно уступил «Хоффенхайму» (0:3).
В последних 5-и встречах в рамках чемпионата Германии команда трижды проиграла и дважды победила. За этот период «Аугсбург» уступил «Штутгарту» (2:3) и «Боруссии» Д (0:1), а также обыграл «Гамбург» (1:0).
Не сыграет: Гауэлеу (травма).
Состояние команды: «Аугсбург» пытается периодически набрать очки, но получается далеко не всегда. При этом, команда наверняка сохранит прописку в высшем дивизионе Германии, но для этого необходимо бороться за место под солнцем.
Интересно, что в последних 5-и очных встречах «Аугсбург» 4 раза сыграл вничью с «Айнтрахтом». Получится ли у гостей вновь доставить проблемы сопернику? Большой вопрос...
Статистика для ставок
- «Айнтрахт» не может победить на протяжении 4-х последних матчей во всех турнирах
- В последних 3-х встречах «Аугсбург» дважды победил
- В последних 5-и очных поединках «Айнтрахт» 4 раза сыграл вничью с «Аугсбургом»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.20, а победа «Аугсбурга» — в 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.60 и 2.35.
Прогноз: Можно предположить, что «Аугсбург» даст бой «Айнтрахту» даже в гостях.
Ставка: Победа «Аугсбурга» с форой (0) за 3.30.
Прогноз: В 1-м тайме команды попытаются создать преимущество в счете.
Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 2.20.