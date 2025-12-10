11 декабря в общем этапе Лиги Европы по футболу сыграют «Динамо» Загреб и «Бетис». Начало встречи — 20:45 мск.

«Динамо» Загреб

Турнирное положение: после пяти матчей «Динамо» Загреб располагается на 23-м месте в таблице общего этапа Лиги Европы.

Последние матчи: в пятом туре хорватский клуб уступил в гостях «Лиллю» со счетом 0:4. Уже к перерыву французский клуб вел два мяча, а после перерыва спокойно довел игру до крупной победы.

В чемпионате Хорватии «Диамо» Загреб выиграло в гостях у «Горицы» (2:0) и сыграло дома вничью со своим главным соперником «Хайдуком» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Мудражица (п), Лисица (н), Торренте (з), Валинчич (п), Живкович (з).

Состояние команды: подопечные Марио Ковачевича пока идут в зоне плей-офф и могут рассчитывать на продолжение борьбы в Лиге Европы, но переполненный лазарет может помочь достижению этой цели. В чемпионате Хорватии загребское «Динамо» лидирует после 16 туров.

«Бетис»

Турнирное положение: сейчас «Бетис» идет в группе лидеров таблицы общего этапа Лиги Европы с 11 очками.

Последние матчи: с голландским «Твенте» испанскому клубу пришлось немного повозиться, но не оставляло ощущение, что «огурцы» полностью контролируют ход поединка. На исходе первого тайма Кучо Эрнандес вывел «Бетис» вперед, а сразу после перерыва Эззалзули удвоил преимущество. Соперник смог ответить лишь голом на 55-й минуте.

В Кубке Испании «Бетис» разгромил «Торрент» (4:1), а Ла Лиге уступил дома «Барселоне» (3:5).

Не сыграют: травмированы — Амрабат (п), Иско (п), Бельерин (з), дисквалифицирован — Родригес (з).

Состояние команды: под руководством Мануэля Пеллегрини «Бетис» в последние годы стабильно выступает в еврокубках и неплохо проявляет там себя. Сейчас севильцы близки к попаданию в плей-офф и уже в этой игре могут гарантировать себе это право.

Статистика для ставок

В 2024 году команды встречались на общем этапе Лиги конференций

Матч в Загребе завершился вничью со счетом 1:1

Игра в Севилье завершилось победой хорватского клуба (0:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Динамо» Загреб дают 3,40, а на «Бетис» — 2,03, ничью букмекеры оценивают в 4,0.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,05, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,77.

Прогноз: даже с учетом травмированного Иско, который в этом сезоне почти не играл, «Бетис» намного сильнее «Динамо», у которого огромные проблемы с составом перед этой игрой. Даже горячая поддержка на стадионе вряд ли спасет хозяев от поражения.

Основная ставка: победа «Бетиса» за 2,03.

Прогноз: также можно заиграть альтернативный вариант. Обе команды играют в атакующем стиле и вряд ли стоит ожидать закрытого футбола.

Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 2,5 за 2,10.