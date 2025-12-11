В четверг, 11 декабря, «Динамо» Загреб примет «Бетис» в рамках 6-го тура Лиги Европы. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

31' Гоооол! 0:1. Автогол Серхи Домингеса. Простреливал вдоль ворот «Динамо» Родриго Рикельме, вратарь хозяев выбросился в попытке перехватить мяч, но собственный защитник неудачно его опередил.

29' Эз Абде сместившись к центру в штрафной «Динамо» нанес удар с правой ноги, в прыжке отразил мяч Филипович.

27' Инициатива у «Бетиса», вынуждены защищаться хозяева.

26' Подача в штрафную «Динамо», на дальней штанге помешали друг другу игроки «Бетиса» нанести завершающий удар.

24' Удар Серхи Альтмиры из-за пределов штрафной, мяч точно в нижний угол ворот «Динамо» летел, в прыжке на угловой перевел его вратарь Иван Филипович.

22' Быстрая атака «Динамо», удар из-за пределов штрафной нанес Любичич, мяч сильно выше ворот полетел.

Статистика матча 0 Удары в створ 2 1 Удары мимо 1 45 Владение мячом 55 0 Угловые удары 2 1 Офсайды 0 5 Фолы 3

21' Удар из-за пределов штрафной в створ ворот «Динамо» нанес Деосса, не без труда справился вратарь хозяев Филипович.

20' Больше «Бетис» владеет мячом, «Динамо» от обороны действует.

17' Футболисты «Бетиса» довели мяч в штрафную «Динамо», но там спокойно скинул мяч грудью своему вратарю защитник хозяев Бруно Года.

14' Диего Льоренте в центре поля сбил Диона Белё, но арбитр лишь устным предупреждением защитника «Бетиса» обошелся.

12' Антони вырезал обостряющую передачу на Седрика Бакамбу, но в последний момент оттер от мяча нападающего «Бетиса» защитник хозяев.

10' Поочередно команды проводят позиционные атаки.

07' Позиционная «Бетиса», пока дело до угроз воротам хозяев не дошло.

06' В спокойном темпе начинается встреча.

04' С мячом игроки «Бетиса», не спеша гости конструируют позиционную атаку.

02' Подача в штрафную «Бетиса», на выходе сыграл руками вратарь гостей Вальес, как вдруг в него врезался нападающий хозяев Белё, штрафной в пользу испанской команды.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Динамо».

До матча

20:42 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

20:35 Матч пройдет на стадионе «Максимир» в Загребе, вмещающем 37 168 зрителей.

20:25 Главным судьей матча будет Гога Кикачеишвили из Грузии.

Стартовые составы команд

«Динамо»: Филипович, Года, Маккенна, Микич, Домингес, Солдо, Мишич, Любичич, Белё, Ходжа, Топич.

«Бетис»: Вальес, Льоренте, Натан, Гомес, Ортис, Альтмира, Рикельме, Деосса, Антони, Эз Абде, Бакамбу.

«Динамо» Загреб

После пяти матчей «Динамо» Загреб располагается на 23-м месте в таблице общего этапа Лиги Европы. В пятом туре хорватский клуб уступил в гостях «Лиллю» со счетом 0:4. Уже к перерыву французский клуб вел два мяча, а после перерыва спокойно довел игру до крупной победы. В чемпионате Хорватии «Диамо» Загреб выиграло в гостях у «Горицы» (2:0) и сыграло дома вничью со своим главным соперником «Хайдуком» (1:1).

Подопечные Марио Ковачевича пока идут в зоне плей-офф и могут рассчитывать на продолжение борьбы в Лиге Европы, но переполненный лазарет может помочь достижению этой цели. В чемпионате Хорватии загребское «Динамо» лидирует после 16 туров. Травмированы — Мудражица (п), Лисица (н), Торренте (з), Валинчич (п), Живкович (з).

«Бетис»

Сейчас «Бетис» идет в группе лидеров таблицы общего этапа Лиги Европы с 11 очками. С голландским «Твенте» испанскому клубу пришлось немного повозиться, но не оставляло ощущение, что «огурцы» полностью контролируют ход поединка. На исходе первого тайма Кучо Эрнандес вывел «Бетис» вперед, а сразу после перерыва Эззалзули удвоил преимущество. Соперник смог ответить лишь голом на 55-й минуте. В Кубке Испании «Бетис» разгромил «Торрент» (4:1), а Ла Лиге уступил дома «Барселоне» (3:5).

Под руководством Мануэля Пеллегрини «Бетис» в последние годы стабильно выступает в еврокубках и неплохо проявляет там себя. Сейчас севильцы близки к попаданию в плей-офф и уже в этой игре могут гарантировать себе это право. Травмированы — Амрабат (п), Иско (п), Бельерин (з), дисквалифицирован — Родригес (з).

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 2 матча. В сезоне 2023/2024 в 1/16 Лиги Конференций «Динамо» сначала победило в Севилье 0:1, а затем в Хорватии сыграв вничью 1:1, вышло в следующий раунд.

