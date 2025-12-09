ставка за 2.12 на матч Лиги чемпионов

10 декабря в 6-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Байер» и «Ньюкасл». Начало игры — в 23:00 мск.

«Байер»

Турнирное положение: «Фармацевты» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов смотрится неплохо — 8 очова за 5 встреч при разнице мячей 8:10 и 17-я позиция в таблице общего этапа.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, проиграв «Аугсбургу» в Бундеслиге — 0:2.

До того команда обыграла «Боруссию» Д (1:0) в кубке страны и проиграла тем же дортмундцам (1:2) в Бундеслиге

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Несмотря на потери, «Байер» проводит неплохой сезон, показывая достойную игру как во внутренних соревнованиях, так и в Лиге чемпионов.

«Фармацевты», возможно, не так зрелищны, но исправно добывают результат.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Сороки» в Лиге чемпионов выглядят довольно хорошо, набрав за 5 туров 9 очков и располагаются на 11-й строчке в общей таблице при положительной разнице забитых и пропущенных мячей — 11:4.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв в последнем туре АПЛ «Бернли» со счетом 2:1.

До того команда сыграла вничью с «Тоттенхэмом» (2:2) и оказалась сильнее «Эвертона» (4:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ньюкасл» в текущем сезоне АПЛ борется за место в еврокубках, но и за Лигу чемпионов может зацепиться — от идущего четвертым «Кристал Пэласа» всего четыре очка.

В Лиге чемпионов команда смотрится хорошо, не без проблем, но почти наверняка «сорок» увидим в плей-офф Лиги чемпионов.

Статистика для ставок

«Ньюкасл» проиграл лишь однажды в пяти последних встречах

«Байер» пока никак не может победить дома в текущем розыгрыше Лиги чемпионов

«Ньюкасл» стабильно пропускает в последних шести встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.42. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.69 и 2.08.

Прогноз: Обе команды имеют неплохой атакующий потенциал и попробуют его реализовать в этой встрече

Ставка: Тотал больше 3 за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «Ньюкасл» одержит уверенную победу.

