«Марсель» столкнется с проблемами в Бельгии

прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 1.95

9 декабря в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Юнион» и «Марсель». Начало игры — в 23:00 мск.

«Юнион»

Турнирное положение: Бельгийская команда на данный момент занимает 25-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов.

«Юнион» имеет в активе шесть очков, выиграв два матча потерпев три поражения при общей разнице мячей — 5:12.

Последние матчи: в последнем поединке команда поделила очки с «Генком» в чемпионате Бельгии, завершив матч со счетом 1:1.

Ранее «Юнион» обыграл в Кубке Бельгии «Зюлте-Варегем» со счетом 2:1 и проиграл «Андерлехту» во внутреннем первенстве с минимальным счетом 0:1.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла три победы, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение при шести забитых и двух пропущенных мячах.

Не сыграют: Мохаммед Фусейни — травмирован.

Состояние команды: в случае победы «Юнион» ворвется в зону квалификации. Бельгийский клуб точно не мальчик для битья, о чем говорят победы в Лиге чемпионов над «ПСВ» (3:1) и «Галатасараем» (2:1). «Марселю» придется не легко.

«Марсель»

Турнирное положение: Команда из Марселя занимает 21-ю строчку в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, имея в активе шесть очков. Команда смогла выиграть два поединка и проиграла три встречи. Общая разница мячей — 6:8.

Последние матчи: «Марсель» в последнем поединке проиграла «Лиллю» в чемпионате Франции со счетом 0:1.

Ранее команда поделила очки с «Тулузой», завершив поединок со счетом 2:2, и смогла заработать три очка в матче Лиги чемпионов против «Ньюкасла» (2:1).

В пяти последних матчах «Марсель» записал на свой счет три победы, один матч вничью и одно поражение при 12-ти забитых и пяти пропущенных мячах.

Не сыграют: недоступен для выбора Амин Гуири, Хамед Траоре, Факундо Медина и Пьер-Эмиль Хейбьерг.

Состояние команды: «Марсель» в этом розыгрыше Лиги чемпионов уже отдавал матчи менее именитым соперникам — «Спортинг» (2:1) и «Аталанта» (0:1). В этом матче французская команда испытает проблемы с бельгийцами, которые отлично играют от обороны.

Статистика для ставок

«Марсель» выиграл последний матч в турнире

«Юнион» пропустил 12 мячей в пяти матчей

«Марсель» имеет проблемы с травмами в составе

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в 2.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.59 и 2.24.

Прогноз: Сыграем на тотале мячей больше трех мячей в матче.

1.95 ТБ 3

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Юнион» — «Марсель» принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: ТБ 3 в матче за 1.95.

Прогноз: Сыграем на ничье в этом матче. Не видим явного фаворита в поединке.

3.65 Ничья

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.65 на матч «Юнион» — «Марсель» принесёт чистый выигрыш 2650₽, общая выплата — 3650₽

Ставка: Ничья в матче за 3.65.