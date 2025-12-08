прогноз на матч Серии A, ставка за 2.36

8 декабря в 14-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Торино» и «Милан». Начало игры — в 22:45 мск.

«Торино»

Турнирное положение: «Быки» проводят блеклый сезон. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Торино» на 4 очка опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Туринцы уступили «Лечче» (1:2).

До того команда была бита «Комо» (1:5). А вот поединок с «Ювентусом» завершился невыразительным паритетом (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих. В этих поединках «Торино» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: Джованни Симеоне — травмирован.

Состояние команды: Туринцы нынче не блещут стабильностью результатов. Команда чередует относительно успешные поединки с откровенно провальными.

Причем «Торино» традиционно сложно противостоит «Милану». В пяти последних очных поединках команда добыла 2 победы при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Туринцы намерены зацепиться за драгоценные баллы.

«Милан»

Турнирное положение: «Россонери» намерены побороться за Скудетто. Команда ныне пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Милан» на 2 очка отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Милан» уступила «Лацио» (0:1).

До того команда нанесла поражение тому же «Лацио» (1:0). А вот чуть ранее она в дерби переиграла «Интер» (1:0).

При этом «Милан» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Россонери» в последних поединках смотрелись довольно выгодно. А вот пропускает команда в среднем менее гола за матч.

При этом «Милан» пока что не особенно преуспевает в плане реализации. Команда потенциально способна прибавить в этом компоненте.

Команда уже более двух лет не может переиграть «Торино». Причем в кадровом плане «россонери» выглядят выгодно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Россонери» намерены подтянуться к лидеру.

Статистика для ставок

Миланцы в среднем пропускают реже гола за матч

«Россонери» больше 2 лет не обыгрывают «Торино»

«Торино» забивает в среднем реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Милан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.10 и 1.71.

Прогноз: «Милан» бьется за самые высокие места, так что явно сразу будет активно атаковать.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, к тому же «Торино» не хватает пресловутой стабильности.

Ставка: Победа «Милана» в 1 тайме за 2.36.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10