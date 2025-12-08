8 декабря в 14-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Торино» и «Милан». Начало игры — в 22:45 мск.
«Торино»
Турнирное положение: «Быки» проводят блеклый сезон. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы.
При этом «Торино» на 4 очка опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Туринцы уступили «Лечче» (1:2).
До того команда была бита «Комо» (1:5). А вот поединок с «Ювентусом» завершился невыразительным паритетом (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих. В этих поединках «Торино» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: Джованни Симеоне — травмирован.
Состояние команды: Туринцы нынче не блещут стабильностью результатов. Команда чередует относительно успешные поединки с откровенно провальными.
Причем «Торино» традиционно сложно противостоит «Милану». В пяти последних очных поединках команда добыла 2 победы при 2 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Туринцы намерены зацепиться за драгоценные баллы.
«Милан»
Турнирное положение: «Россонери» намерены побороться за Скудетто. Команда ныне пребывает на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Милан» на 2 очка отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Милан» уступила «Лацио» (0:1).
До того команда нанесла поражение тому же «Лацио» (1:0). А вот чуть ранее она в дерби переиграла «Интер» (1:0).
При этом «Милан» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Россонери» в последних поединках смотрелись довольно выгодно. А вот пропускает команда в среднем менее гола за матч.
При этом «Милан» пока что не особенно преуспевает в плане реализации. Команда потенциально способна прибавить в этом компоненте.
Команда уже более двух лет не может переиграть «Торино». Причем в кадровом плане «россонери» выглядят выгодно.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Россонери» намерены подтянуться к лидеру.
Статистика для ставок
- Миланцы в среднем пропускают реже гола за матч
- «Россонери» больше 2 лет не обыгрывают «Торино»
- «Торино» забивает в среднем реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Милан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.10 и 1.71.
Прогноз: «Милан» бьется за самые высокие места, так что явно сразу будет активно атаковать.
Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, к тому же «Торино» не хватает пресловутой стабильности.
Ставка: Победа «Милана» в 1 тайме за 2.36.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.10