7 декабря в 15-м туре испанской Ла Лиги сыграют «Эльче» и «Жирона». Начало встречи — в 16:00 мск.

«Эльче»

Турнирное положение: «Эльче» после 14-ти туров испанской Ла Лиги имеет 16 баллов в активе и скорее борется за прописку в элите, чем за еврокубки.

Команда занимает 11-ю позицию в таблице Ла Лиги с отрывом в четыре очка от зоны вылета и с отставанием в восемь пунктов от зоны континентальных турниров (топ-6).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 1/32 финала Кубка Испании клуб на выездной арене в серии пенальти обыграл «Кинтанар» (1:1).

Перед этим в предыдущем туре испанского первенства коллектив уже остался ни с чем, когда снова-таки в чужих стенах потерпел поражение от «Хетафе» (0:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Эльче» ни разу не выиграл в основное время при трех ничьих и двух поражениях.

Это вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор своего поля.

Рафаэль Мир и Андре Силва — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Ла Лиги с четырьмя голами.

«Жирона»

Турнирное положение: «Жирона» после 14-ти туров текущего розыгрыша испанской Ла Лиги имеет 12 баллов в активе и вовсю борется за выживание в элите.

Команда находится на 18-й позиции в зоне понижения в классе (18-20-я строчки), лишь по дополнительным показателям уступая безопасному 17-му месту, а также на четыре очка отставая от соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 1/32 финала Кубка Испании клуб на чужом поле сенсационно проиграл заштатному «Оуренсе» (1:2).

Перед этим коллектив в предыдущем туре национального первенства на этот раз в домашних стенах отобрал очки у «Реала», сыграв вничью с результатом 1:1.

Не сыграют: травмированы — Артеро, Хуан Карлос, Крапивцов, Порту, Абель Руис, Стуани и ван де Бек, дисквалифицирован — Унахи.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Жирона» проиграла лишь раз при двух ничьих и одной победе.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на мировой исход, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть примерно тот же класс соперника.

Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Ла Лиги с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Эльче» сыграл вничью

в четырех из пяти последних выездных матчей «Жироны» забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Жироны» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Эльче» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.50, выигрыш «Жироны» — в 3.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.85 и 1.95.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их последнем домашнем поединке.

Такой же сценарий был реализован и в четырех из пяти последних выездных матчей гостей.

1.85 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Эльче» — «Жирона» позволит вывести на карту выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних выездных матчей «Жироны».

2.10 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Эльче» — «Жирона» принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10