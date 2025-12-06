прогноз на матч Лиги 1, ставка за 3.70

«ПСЖ» встретится с «Ренном» в рамках 15-го тура французской Лиги 1. Поединок пройдет 6 декабря и начнется в 23:05 по мск.

«ПСЖ»

Турнирное положение: «ПСЖ» в текущем сезоне занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 30 очков за четырнадцать встреч, и имеет положительную разницу мячей 27:12.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, потерпев поражение от «Монако» в Лиге 1— 0:1. До того команда обыграла «Тоттенхэм» (5:3) в Лиге чемпионов и разгромила «Гавр» (3:0) в Лиге 1.

Не сыграют: травмированы — Шевалье, Хакими

Состояние команды: «ПСЖ» не без труда выступает в текущей кампании, столкнувшись с чередой травм.

Нет сомнений, что команда Луиса Энрике сможет вернуться на первое место в Лиге 1, если в скором времени команду минует эпидемия травм.

«Ренн»

Турнирное положение: «Ренн» в текущем сезоне занимает 5-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 24 очка за 14 встреч, и имеет положительную разницу мячей 24:18.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно, обыграв в гостях «Мец» — 1:0. До того команда обыграла «Монако» (4:1) и «Париж» (1:0).

Не сыграют: травмированных нет

Состояние команды: «Ренн» встал на победные рельсы после не самого успешного октября и участвует в гонке за место в топ-4.

Бретонцы за ноябрь одержали в два раза больше побед, чем на старте сезона.

Статистика для ставок

«ПСЖ» ни разу не проиграл на своем поле в текущем сезоне Лиги 1

«Ренн» не проигрывает в пяти последних встречах

«Ренн» не обыгрывал «ПСЖ» с 2023-го года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «ПСЖ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.31. Ничья оценена в 6.20, а победа «Ренна» — в 8.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.39 и 2.77.

Прогноз: «Ренн» сейчас на ходу и окажет серьезное сопротивление парижанам на их поле.

Ставка: Победа «Ренна» с форой +1,5 за 1.97.

Прогноз: Более рискованный прогноз, при котором первый гол будет забит на исходе первого тайма.

Ставка: Первый гол в промежутке с 31 по 40 минуты за 6.80