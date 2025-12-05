Сможет ли «Марсель» запрыгнуть на вершину в таблице Лиги 1?

прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.35

«Лилль» встретится с «Марселем» в рамках 15-го тура французской Лиги 1. Поединок пройдет 5 декабря и начнется в 23:00 по мск.

«Лилль»

Турнирное положение: После 14-и туров в Лиге 1 команда занимает 4-е место в таблице с 26-ю очками в активе. «Лилль» отстает от лидерства в чемпионате на 5 пунктов.

Дома команда выступает довольно уверенно, занимая по этому показателю 3-е место в лиге. «Лилль» смог набрать 16 очков из 21-го возможного на своем поле.

Последние матчи: В прошлом туре Лиги 1 команда обыграла в гостях «Гавр» со счетом 1:0, забив единственный гол на 88-й минуте. До этого «Лилль» разгромил загребское «Динамо» (4:0) в Лиге чемпионов.

У команды продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 3 матча подряд. За этот отрезок «Лилль» также одолел «Париж» (4:2) в Лиге 1.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: Буадди (красная карточка), Александро, Брохольм, Кайяр и Туре (у всех — травмы).

Состояние команды: В последнее время «Лилль» наладил свою игру, команда много забивает и не так много пропускает. При этом, они до сих пор реально претендуют на лидерство в Лиге 1, вся борьба еще впереди.

Стоит отметить, что в последних 5-и очных встречах «Лилль» ни разу не проиграл «Марселю», дважды победил и трижды команды сыграли вничью. Получится у хозяев на сей раз добиться победы? На своем поле шансов набрать 3 очка куда больше.

«Марсель»

Турнирное положение: Команда замыкает 3-ку лидеров в таблице Лиги 1 с 29-ю очками в активе после 14-и туров. «Марсель» отстает от 1-й строчки в чемпионате всего на 2 балла.

В гостях команда выступает также довольно уверенно, занимая 3-е место в лиге по этому показателю. «Марсель» смог набрать 12 очков из 21-го возможного на чужом поле.

Последние матчи: В прошлом туре Лиги 1 команда сыграла вничью с «Тулузой» (2:2), упустив минимальное преимущество на 90+2-й минуте. До этого «Марсель» обыграл «Ньюкасл» (2:1) в Лиге чемпионов.

У команды продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот отрезок «Марсель» также одолел «Ниццу» (5:1) и «Брест» (3:0).

Не сыграют: Гуири, Медина, Мурильо и Траоре (у всех — травмы).

Состояние команды: «Марсель» действительно претендует на чемпионство в нынешнем сезоне Лиги 1, команде только необходимо стабильно набирать очки на протяжении всего сезона.

Нападающий «Марселя» Мэйсон Гринвуд возглавляет список лучших бомбардиров Лиги 1. За 13 встреч форвард забил 10 голов и сделал 3 голевые передачи.

Статистика для ставок

«Лилль» выиграл 3 последних матча, забив 9 голов

«Марсель» не проигрывает на протяжении 4-х последних встреч

В последних 5-и очных встречах команды трижды сыграли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Лилля» — 2.55, победа «Марселя» — 2.65, ничья — за 3.55.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.15 соответственно.

Прогноз: В 1-м тайме команды сыграют аккуратно, в стартовой 45-минутке победитель не выявится.

2.35 Ничья в 1-м тайме. Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Лилль» — «Марсель» принесёт прибыль 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.35.

Прогноз: «Марсель» находится в отличной форме, команда не проиграет в предстоящем матче.

1.93 Победа «Марселя» с форой (0). Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч «Лилль» — «Марсель» позволит вывести на карту выигрыш 930₽, общая выплата — 1930₽

Ставка: Победа «Марселя» с форой (0) за 1.93.