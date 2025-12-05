У команды Де Дзерби есть шанс выйти в лидеры чемпионата

«Стад Пьер-Моуруа», вечер пятницы и одна из самых ярких афиш тура. Встречаются две самые результативные команды Лиги 1. «Лилль», который снова научился дожимать соперников в концовках, и «Марсель», потерявший важные очки в прошлом туре на последних секундах. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

27' Рульи спасает «Марсель»! Мбаппе отлично навесил со штрафного, Жиру бил в касание, кипер успел среагировать!

26' Вермерен сбил Сахрауи в центре поля, жёлтая карточка бельгийцу.

25' У «Лилля» Жиру выходит вместо Игамана.

21' Игаман на газоне, нужна помощь врачей нападающему.

18' Андре зацепился за мяч после навеса с углового, но скидка не получилась у капитана «Лилля».

17' Харальдссон сильно навесил в штрафную, Кондогбия выбил на угловой.

16' Кондогбия попал по ногам Перро на фланге, шанс со стандарта у хозяев.

15' Пайшау неточно отдал в штрафную, слишком сильная передача получилась.

14' Бенталеб сбил Пайшау в центре поля, не сразу смог подняться бразилец.

12' Перро с левой пробил с острого угла, Рульи на месте.

10' ГООООООООООЛ! Впереди «Лилль»! Мбаппе блестяще принял мяч у штрафной «Марселя», Рульи ошибся на выходе – а француз с левой ноги пробил уже в пустые ворота. 1:0!

08' Мбаппе хорош в прессинге, вынудил защитника упустить мяч в аут.

07' Туман от предматчевой пиротехники окутал поле на «Пьер-Моруа», а «Лилль» тем временем в затяжной позиционной атаке.

05' Веа сзади по голове попал Сахрауи, грубо сыграл игрок «Марселя».

03' Перро не смог сохранить мяч в поле и угловой не заработал.

01' «Лилль» начал с центра, поехали!

До матча

22:55 В Лилле сегодня около 4 градусов, а по ходу матча ещё и могут вмешаться осадки, на «Пьер-Моруа» ожидается дождь в течение всей игры.

22:40 Судейская бригада: Главный арбитр — Жером Бризар. Ассистенты — Алексис Оже и Бенжамен Паж. Четвёртый арбитр — Гаэль Ангула. ВАР — Бастьен Дешепи, АВАР — Матьё Гросбо.

22:15 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Лилль»: Озер, Менье, Манди, Нгой, Перро, Бенталеб, Андре (к), Мбаппе, Сахрауи, Харальдссон, Игамане.

«Марсель»: Рульи, Эмерсон, Балерди (к), Агерд, Павар, Веа, Вермерен, Конгдобия, Пайшау, Гринвуд, Обамеянг.

«Лилль»

У команды Брюно Женезьо в этом сезоне есть одна устойчивая черта — сильные концовки. 14 голов в Лиге 1 в последние 10 минут, 4 победных мяча в самой концовке. Такой сценарий сработал и против «Гавра», когда Хамза Игаман вытащил матч на 88-й минуте, уже после удаления у хозяев.

У «Лилля» серия из трёх побед в четырёх турах, и ещё одна победа позволит сравняться по очкам с Марселем. Дома у «догов» — тоже порядок: 4 матча без поражений, разница мячей 12:4. Плюс, неприятная для гостей статистика: «Лилль» не проигрывает «Марселю» уже шесть матчей подряд во всех турнирах.

Но с составом есть проблемы. Не сыграют Туре, Кайяр и дисквалифицированный Буадди. Александро близок к возвращению, но его в составе ещё не ждут.

«Марсель»

Команда Роберто Де Дзерби упустила шанс выйти в лидеры после прошлого тура. Пропущенный гол от «Тулузы» в добавленное время снова дорого стоил. Всего в этом сезоне у «OM» уже четыре пропущенных мяча в компенсированное время — минус пять очков.

Но форма у марсельцев приличная, четыре матча без поражений, и победа в Лилле временно выведет их на первое место. Особенно уверенно «OM» играет в гостях. Две последние выездные победы — 6:1 по суммарному счёту, а если команда не пропускает в первом тайме, то затем стабильно выигрывает.

Кадровая ситуация у Де Дзерби сложнее. Вне игры Мурильо, Траоре и, вероятно, Гуири, под вопросом Медина. В прошлом туре команду выручили Пайшау и Хёйберг, которые забили после перерыва.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.35.