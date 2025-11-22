«Марсель» вернулся с паузы на сборные в идеальном настроении. Команда Роберто Де Дзерби смела «Ниццу» на «Альянц Ривьере» и временно поднялась на вершину Лиги 1. Дубль Мейсона Гринвуда, гол и две голевые передачи Пьера-Эмерика Обамеянга и точные удары Тимоти Веа и Игора Пайшао оформили разгром хозяев. 5:1 в пользу гостей при единственном ответе Моамеда-Али Шо.

Результат матча Ницца Ницца 1:5 Марсель Марсель 0:1 Пьер-Эмерик Обамеянг 11' 0:2 Мэйсон Гринвуд 33' 0:3 Мэйсон Гринвуд 53' 0:4 Тимоти Уэа 58' 1:4 Мохамед-Али Чо 63' 1:5 Игор Пайшао 74' Ницца: Йеванн Диуф, Антуан Менди, Абдулай Джума Бах, Kojo Peprah Oppong ( Али Абди 68' ), Жонатан Клосс, Мельвен Бар, Шарль Ванхаутте, Салис Абдул-Самед ( Морган Сансон 67' ), Мохамед-Али Чо, Теремас Моффи ( Жереми Бога 68' ), Софьян Диоп ( Исак Янссон 77' ) Марсель: Жеффри Де Ланге, Эмерсон, Бенжамен Павар, Леонардо Балерди ( Робиньо Ваз 77' ), Мэйсон Гринвуд, Жоффрей Кондогбиа ( Билал Надир 70' ), Артур Вермерен, Пьер-Эмерик Обамеянг ( Си Джей Иган-Райли 77' ), Игор Пайшао ( Ниль Мопе 89' ), Анхель Гомес ( Matt O'Riley 70' ), Тимоти Уэа Жёлтые карточки: Антуан Менди 14', Али Абди 38' — Херонимо Рульи 38', Жоффрей Кондогбиа 45+1'

Старт матча получился относительно ровным. «Ницца» агрессивно прессинговала, трибуны гнали команду вперёд — «Южная трибуна» праздновала 40-летие своего движения. Но стоило «Марселю» получить первый стандарт, как сценарий начал ломаться. На 11-й минуте после углового в исполнении Гринвуда Бенжамен Павар пробил головой, получилась отличная скидка на дальнюю штангу, и Пьер-Эмерик Обамеянг первым успел к мячу, слегка подправив его в сетку — 0:1.

Гол Обамеянга afp.com

Дальше включился Гринвуд. Атака через правый фланг, подключение Тимоти Веа, прострел — и удар Мейсона Гринвуда с правой ноги. Мяч задел Мелвина Бара и мягко опустился в сетку над вратарём. «Марсель» повёл 2:0, а «Ницца», несмотря на несколько шансов Терема Моффи, упёрлась в надёжного Джеффри Де Ланге, который несколько раз выручил гостей в концовке тайма.

Мейсон Гринвуд afp.com

После перерыва класс «Марселя» проявился ещё ярче. Уже на 53-й минуте Гринвуд оформил дубль в своём фирменном стиле. Получил мяч слева, легко обыграл Джума Ба и точным ударом в дальний угол сделал счёт 3:0. Это его десятый гол в сезоне Лиги 1 — лучший показатель в чемпионате.

Мейсон Гринвуд afp.com

«Марсель» вообще не оглядывался на предстоящий матч в Лиге Чемпионов и продолжал давить даже при разгромном счёте. Пьер-Эмерик Обамеянг разогнал ещё одну быструю атаку через пять минут после третьего мяча. Габонец получил мяч в штрафной через стенку с Эмерсоном, мог бить сам, но решил продлить на правый фланг. А там вовремя подключился Тимоти Веа — он кривовато обработал мяч, но вторым касанием мощнейше вонзил мяч в сетку.

Тимоти Веа празднует гол afp.com

Даже когда «Ницца» наконец-то отыграла один мяч (Мохамед-Али Шо замкнул подачу Софьяна Диопа головой), это мало что изменило. На 74-й минуте Обамеянг улетел от защитников по левому флангу, мог бить и сам, но идеальным пасом вывел Игора Пайшао на пустые ворота. Бразилец без труда замкнул — 1:5, трагедия для «Ниццы» в дерби юга Франции.

Игор Пайшао afp.com

Юбилей фанатов — и четвёртая пощёчина подряд

Для «Ниццы» вечер, задуманный как праздник, обернулся болезненной демонстрацией лимитов команды Франка Эза. Хозяева активно отбирали мяч высоко, несколько раз действительно загоняли «Марсель» в его штрафную, но каждый раз платили за малейшую ошибку в обороне. Бар и Ба провели тяжёлый матч на флангах, центральные защитники не справились ни с движением Обамеянга, ни с рывками Гринвуда, а Моффи и Шо помогли только одним голом при целом наборе нереализованных моментов.

Отдельным эпизодом стала пауза в концовке. Фанаты «Ниццы» запустили мощный парад фейерверков прямо в чаше стадиона, из-за чего игра была ненадолго остановлена. На трибунах пытались хоть как-то поджечь игру, но интриги к этому моменту уже не было. После финального свистка часть игроков (включая Диуфа и Бара) отправилась к фанатской трибуне, где состоялся жёсткий, хотя и недолгий разговор.

Фанатская трибуна «Ниццы» в концовке матча afp.com

Для «Ниццы» это уже четвёртое поражение подряд в чемпионате, и команда всё дальше отползает от еврозоны. Сам Эз после матча признал, что его игроки «сделали слишком много подарков» и «расплачиваются за каждую личную ошибку».

«Марсель» — наверху, но Де Дзерби всё ещё недоволен качеством

«Марсель» после этого вечера — временный лидер Лиги 1, на два очка выше «Пари Сен-Жермен» до матча парижан с «Гавром». У команды Де Дзерби уже шесть побед с разницей минимум в три мяча за 13 туров, показатель настоящего претендента на титул.

Для Обамеянга этот матч стал особенным — Пьер-Эмерик достиг отметки в 400 голов за карьеру и при этом выдал один из самых ярких своих вечеров в футболке «Марселя». Пять касаний в штрафной, четыре созданных момента, две голевые передачи и гол. Гринвуд же не только вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров, но и вновь подтвердил, что стал ключевой фигурой марсельской атакующей системы.

При этом сам Де Дзерби после игры почти не позволил себе эйфории, отметил счёт и результат, но подчеркнул, что «команда способна и обязана играть лучше». Впереди у «Марселя» — важнейший поединок Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» и непростой график в Лиге 1. Но, судя по тому, как команда безжалостно использует чужие ошибки, к зиме она подходит в статусе одного из главных хищников французского чемпионата.