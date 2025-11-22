Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Марсель» вернулся с паузы на сборные в идеальном настроении. Команда Роберто Де Дзерби смела «Ниццу» на «Альянц Ривьере» и временно поднялась на вершину Лиги 1. Дубль Мейсона Гринвуда, гол и две голевые передачи Пьера-Эмерика Обамеянга и точные удары Тимоти Веа и Игора Пайшао оформили разгром хозяев. 5:1 в пользу гостей при единственном ответе Моамеда-Али Шо.

Результат матча

НиццаНиццаНицца1:5МарсельМарсельМарсель
0:1 Пьер-Эмерик Обамеянг 11' 0:2 Мэйсон Гринвуд 33' 0:3 Мэйсон Гринвуд 53' 0:4 Тимоти Уэа 58' 1:4 Мохамед-Али Чо 63' 1:5 Игор Пайшао 74'
Ницца:  Йеванн Диуф,  Антуан Менди,  Абдулай Джума Бах,  Kojo Peprah Oppong (Али Абди 68'),  Жонатан Клосс,  Мельвен Бар,  Шарль Ванхаутте,  Салис Абдул-Самед (Морган Сансон 67'),  Мохамед-Али Чо,  Теремас Моффи (Жереми Бога 68'),  Софьян Диоп (Исак Янссон 77')
Марсель:  Жеффри Де Ланге,  Эмерсон,  Бенжамен Павар,  Леонардо Балерди (Робиньо Ваз 77'),  Мэйсон Гринвуд,  Жоффрей Кондогбиа (Билал Надир 70'),  Артур Вермерен,  Пьер-Эмерик Обамеянг (Си Джей Иган-Райли 77'),  Игор Пайшао (Ниль Мопе 89'),  Анхель Гомес (Matt O'Riley 70'),  Тимоти Уэа
Жёлтые карточки:  Антуан Менди 14',  Али Абди 38'  —  Херонимо Рульи 38',  Жоффрей Кондогбиа 45+1'

Старт матча получился относительно ровным.  «Ницца» агрессивно прессинговала, трибуны гнали команду вперёд — «Южная трибуна» праздновала 40-летие своего движения.  Но стоило «Марселю» получить первый стандарт, как сценарий начал ломаться.  На 11-й минуте после углового в исполнении Гринвуда Бенжамен Павар пробил головой, получилась отличная скидка на дальнюю штангу, и Пьер-Эмерик Обамеянг первым успел к мячу, слегка подправив его в сетку — 0:1.

Гол Обамеянга
Гол Обамеянга afp.com

Дальше включился Гринвуд.  Атака через правый фланг, подключение Тимоти Веа, прострел — и удар Мейсона Гринвуда с правой ноги.  Мяч задел Мелвина Бара и мягко опустился в сетку над вратарём.  «Марсель» повёл 2:0, а «Ницца», несмотря на несколько шансов Терема Моффи, упёрлась в надёжного Джеффри Де Ланге, который несколько раз выручил гостей в концовке тайма.

Мейсон Гринвуд
Мейсон Гринвуд afp.com

После перерыва класс «Марселя» проявился ещё ярче.  Уже на 53-й минуте Гринвуд оформил дубль в своём фирменном стиле.  Получил мяч слева, легко обыграл Джума Ба и точным ударом в дальний угол сделал счёт 3:0.  Это его десятый гол в сезоне Лиги 1 — лучший показатель в чемпионате.

Мейсон Гринвуд
Мейсон Гринвуд afp.com

«Марсель» вообще не оглядывался на предстоящий матч в Лиге Чемпионов и продолжал давить даже при разгромном счёте.  Пьер-Эмерик Обамеянг разогнал ещё одну быструю атаку через пять минут после третьего мяча.  Габонец получил мяч в штрафной через стенку с Эмерсоном, мог бить сам, но решил продлить на правый фланг.  А там вовремя подключился Тимоти Веа — он кривовато обработал мяч, но вторым касанием мощнейше вонзил мяч в сетку.

Тимоти Веа празднует гол
Тимоти Веа празднует гол afp.com

Даже когда «Ницца» наконец-то отыграла один мяч (Мохамед-Али Шо замкнул подачу Софьяна Диопа головой), это мало что изменило.  На 74-й минуте Обамеянг улетел от защитников по левому флангу, мог бить и сам, но идеальным пасом вывел Игора Пайшао на пустые ворота.  Бразилец без труда замкнул — 1:5, трагедия для «Ниццы» в дерби юга Франции.

Игор Пайшао
Игор Пайшао afp.com

Юбилей фанатов — и четвёртая пощёчина подряд

Для «Ниццы» вечер, задуманный как праздник, обернулся болезненной демонстрацией лимитов команды Франка Эза.  Хозяева активно отбирали мяч высоко, несколько раз действительно загоняли «Марсель» в его штрафную, но каждый раз платили за малейшую ошибку в обороне.  Бар и Ба провели тяжёлый матч на флангах, центральные защитники не справились ни с движением Обамеянга, ни с рывками Гринвуда, а Моффи и Шо помогли только одним голом при целом наборе нереализованных моментов.

Отдельным эпизодом стала пауза в концовке.  Фанаты «Ниццы» запустили мощный парад фейерверков прямо в чаше стадиона, из-за чего игра была ненадолго остановлена.  На трибунах пытались хоть как-то поджечь игру, но интриги к этому моменту уже не было.  После финального свистка часть игроков (включая Диуфа и Бара) отправилась к фанатской трибуне, где состоялся жёсткий, хотя и недолгий разговор.

Фанатская трибуна «Ниццы» в концовке матча
Фанатская трибуна «Ниццы» в концовке матча afp.com

Для «Ниццы» это уже четвёртое поражение подряд в чемпионате, и команда всё дальше отползает от еврозоны.  Сам Эз после матча признал, что его игроки «сделали слишком много подарков» и «расплачиваются за каждую личную ошибку».

«Марсель» — наверху, но Де Дзерби всё ещё недоволен качеством
«Марсель» после этого вечера — временный лидер Лиги 1, на два очка выше «Пари Сен-Жермен» до матча парижан с «Гавром».  У команды Де Дзерби уже шесть побед с разницей минимум в три мяча за 13 туров, показатель настоящего претендента на титул.

Для Обамеянга этот матч стал особенным — Пьер-Эмерик достиг отметки в 400 голов за карьеру и при этом выдал один из самых ярких своих вечеров в футболке «Марселя».  Пять касаний в штрафной, четыре созданных момента, две голевые передачи и гол.  Гринвуд же не только вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров, но и вновь подтвердил, что стал ключевой фигурой марсельской атакующей системы.

При этом сам Де Дзерби после игры почти не позволил себе эйфории, отметил счёт и результат, но подчеркнул, что «команда способна и обязана играть лучше».  Впереди у «Марселя» — важнейший поединок Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» и непростой график в Лиге 1.  Но, судя по тому, как команда безжалостно использует чужие ошибки, к зиме она подходит в статусе одного из главных хищников французского чемпионата.