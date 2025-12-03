прогноз на матч АПЛ, ставка за 3.25

3 декабря в 14-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брайтон» и «Астон Вилла». Начало игры — в 22:30 мск.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Чайки» вполне преуспевают в плане результатов. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Брайтон» на 3 очка отстает от второй позиции. А вот забивает команда в среднем чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Чайки» сумели одолеть «Ноттингем Форест» (2:0).

До того команда нанесла поражение «Брентфорду» (2:1). А вот поединок с «Кристал Пэлас» завершился паритетом (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Брайтон» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Чайки» нынче выглядят весьма привлекательно. Команда победила в 2 своих последних поединках.

Причем «Брайтон» традиционно неудачно противостоит «Астон Вилле». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. «Чайки» намерены закрепиться в лидирующей группе.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Вилланы» в текущем сезоне выглядят вполне выгодно. Команда ныне пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Астон Вилла» на один балл отстает от второй позиции. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Астон Вилла» одолела «Вулверхэмптон» (1:0).

До того команда сумела переиграть «Янг Бойз» (2:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Лидсу» (2:1).

При этом «Астон Вилла» в 5 своих последних поединках добыла 5 побед. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Вилланы» в последних поединках смотрелись прекрасно. Команда победила 5 раз кряду.

При этом «Астон Вилла» вполне способна побороться за выход в Лигу чемпионов. Да и пропускает команда в среднем реже гола за матч.

Команда уже полтора года не проигрывает «чайкам». Да и в этой встрече она явно намерена зацепиться за очки.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Вилланы» попытаются продлить свой успешный сериал.

Статистика для ставок

«Чайки» победили в 2 своих последних поединках

«Вилланы» в среднем пропускают реже гола за матч

«Астон Вилла» победила в 5 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.76 и 2.00.

Прогноз: «Вилланы» явно способны прибавить, и наверняка будут максимально активны в атаке.

Номинальные гости еще поднатореют в плане реализации, да и оборона «Брайтона» не блещет монолитностью.

3.25 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.25 на матч «Брайтон» — «Астон Вилла» принесёт прибыль 2250₽, общая выплата — 3250₽

Ставка: Победа «Астон Виллы» за 3.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.90 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.90 на матч «Брайтон» — «Астон Вилла» принесёт чистый выигрыш 1900₽, общая выплата — 2900₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.90