1 декабря в 14-м туре испанской Ла Лиги сыграют «Райо Вальекано» и «Валенсия». Начало встречи — в 23:00 мск.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: «Райо Вальекано» после 13-ти туров испанской Ла Лиги имеет 16 баллов в активе и выглядит твердым середняком чемпионата.

Команда занимает 14-ю позицию в таблице Ла Лиги с отрывом в три очка от соперника и в пять — от зоны вылета (18-20-е места), а также с отставанием в пять пунктов от зоны еврокубков (топ-6).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках четвертого тура основного этапа Лиги конференций коллектив на выездной арене потерпел поражение от «Слована» Братислава (1:2).

Перед этим в предыдущем туре испанского первенства мадридский клуб потерял очки, когда снова-таки в чужих стенах разошелся мировой с «Овьедо» (0:0).

Не сыграют: травмированы — Педро Диас, Мендес, Мумеин и Трехо, дисквалифицированы — Сисс и Паласон.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Райо Вальекано» не выиграл при двух ничьих и одном поражении.

Это вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же класс, что и у соперника, где решающим может стать фактор своего поля.

Хорхе де Фрутос — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Ла Лиги с четырьмя голами.

«Валенсия»

Турнирное положение: «Валенсия» после 13-ти туров испанской Ла Лиги имеет 13 баллов в активе и борется за прописку в элитном дивизионе.

Команда находится на 16-й, безопасной позиции, с отрывом в два очка от зоны вылета (18-20-е места), а также с отставанием в три пункта от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 13-го тура национального первенства левантийский клуб на своем поле обыграл в дерби «Леванте» (1:0).

Перед этим коллектив уже потерял очки в 12-м туре Ла Лиги, когда на этот раз в домашних стенах с результатом 1:1 разошелся мировой с «Бетисом».

Не сыграют: травмированы — Джемерт, Диакаби и Рамазани, дисквалифицированных игроков.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Валенсия» проиграла лишь раз при двух победах и одной ничьей.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на мировой исход, тем не менее, добиться этого им будет непросто, особенно если учесть сильную игру соперника на своем поле.

Уго Дуро — лучший бомбардир команды в новом сезоне Ла Лиги с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Райо Вальекано» не выиграл

в четырех из шести последних матчей «Райо Вальекано» забивали больше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Валенсии» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Райо Вальекано» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.35, выигрыш «Валенсии» — в 4.15.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.73.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их трех последних выездных поединках.

Такой же сценарий был реализован и в трех из пяти последних матчей хозяев.

1.82 Хотя бы одна команда не забьёт Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.82 на матч «Райо Вальекано» — «Валенсия» позволит вывести на карту выигрыш 820₽, общая выплата — 1820₽

Ставка: хотя бы одна команда не забьёт за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь они выиграли в трех из четырех последних домашних поединков.

1.95 «Райо Вальекано» победит Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Райо Вальекано» — «Валенсия» принесёт прибыль 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: «Райо Вальекано» победит за 1.95