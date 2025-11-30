прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.20

30 ноября в 14-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лион» и «Нант». Начало игры — в 22:45 мск.

«Лион»

Турнирное положение: «Ткачи» сражаются за выход в еврокубки. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Лион» на 7 очков отстает от третьей позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Ткачи» разгромили «Маккаби» Тель-Авив (6:0).

До того команда расписала мировую с «Осером» (0:0). А вот поединок с ПСЖ завершился обидной коллизией (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Лион» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Ткачи» нынче выглядят вполне-себе прилично. Команда несколько прибавила в плане результатов.

Причем «Лион» традиционно успешно противостоит «Нанту». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Ткачи» намерены подтянуться к лидирующей группе.

«Нант»

Турнирное положение: «Канарейки» в текущем сезоне выглядят бледновато. Команда ныне пребывает на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «Нант» способен избежать борьбы за выживание. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Нант» не смог одолеть «Лорьян» (1:1).

До того команда расписала мировую с «Гавром» (1:1). А вот чуть ранее она была бита проблемным «Мецем» (0:2).

При этом «Нант» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Канарейки» в последних поединках смотрелись откровенно блекло. Команда не побеждает уже 4 матча кряду.

При этом «Нант» имеет поровну очков с идущим на 17 месте «Мецем». Вот только пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

Команда явно не преуспевает в плане реализации. Да и очки в последнее вренмя даются ей весьма и весьма натужно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Канарейки» намерены дать бой представителю верхней части турнирной таблицы.

Статистика для ставок

«Канарейки» уже 2 с половиной года не обыгрывают «Лион»

«Лион» в среднем пропускает чаще гола за матч

«Нант» не побеждает уже 4 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 6.66.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.71 и 2.10.

Прогноз: «Ткачи» явно способны прибавить, и наверняка будут максимально активны в атаке.

Номинальные хозяева уж точно поднатореют в плане реализации, да и оборона «Нанта» частенько напоминает проходной двор.

2.20 Фора «Лилля» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Лион» — «Нант» позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Фора «Лилля» -1.5 за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.65 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.65 на матч «Лион» — «Нант» позволит вывести на карту выигрыш 1650₽, общая выплата — 2650₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.65