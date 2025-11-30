прогноз на матч Серии A, ставка за 2.25

30 ноября в 13-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Аталанта» и «Фиорентина». Начало игры — в 20:00 мск.

«Аталанта»

Турнирное положение: Бергамаски нынешний сезон проводят неудачно. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Аталанта» на 5 очков опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Бергамаски переиграла «Айнтрахт» Фр (3:0).

До того команда была бита «Наполи» (1:3). А вот поединок с «Сассуоло» завершился зычной коллизией (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Аталанта» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Бергамаски нынче крайне бледно. Команда до последней победы уступила 2 раза кряду.

Причем «Аталанта» традиционно неудачно противостоит «Фиорентинау». В четырех очных поединках команда добыла 2 победы при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Бергамаски намерены поправить свое турнирное положение.

«Фиорентина»

Турнирное положение: Флорентийцы привычно сражаются за выживание. Команда ныне пребывает на 19 месте турнирной таблицы.

Причем «Фиорентина» на 4 очка отстает от спасительной 17 позиции. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фиорентина» уступила АЕКа (0:1).

До того команда не уступила «Ювентусу» (1:1). А вот чуть ранее она не сумела переиграть «Дженоа» (2:2).

При этом «Фиорентина» в 5 своих последних поединках добыла 2 ничьих. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Робин Госенс — травмирован.

Состояние команды: Флорентийцы в последних поединках не впечатляли. А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

При этом «Фиорентина» не побеждает уже больше месяца. Команда никак не выберется из опасной зоны.

Команда в нынешнем сезоне никак не обретет нужную монолитность. Да и Мойзе Кен пока отличился всего 2 забитыми мячами в чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Флорентийцы намерены выбраться из группы аутсайдеров.

Статистика для ставок

«Фиорентина» не побеждает уже больше месяца

Бергамаски в среднем забивают чаще гола за матч

«Фиорентина» в среднем забивает реже одного мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.86 и 1.95.

Прогноз: Бергамаски пока не преуспевают в плане результатов, однако явно намерены побороться за высокие места.

Номинальные хозяева выглядят сильнее оппонента, и явно сразу активно понесутся в атаку.

Ставка: Победа «Аталанты» в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.10