прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.00

30 ноября в 13-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Астон Вилла» и «Вулверхэмптон». Начало игры — в 17:05 мск.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Вилланы» сражаются за попадание в Лигу чемпионов. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Астон Вилла» на 2 очка отстает от 2 позиции. А вот забивает команда в среднем чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Вилланы» не уступили «Норвичу» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Янг Бойзу» (2:1). Да и поединок с «Лидсом» завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Астон Вилла» забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Вилланы» нынче выглядят весьма прилично. Команда победила ттрижды кряду.

Причем «Астон Вилла» традиционно сложно противостоит «Вулверхэмптону». В пяти последних очных поединках команда по 2 раза победила и уступила.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. «Вилланы» намерены закрепиться в лидирующей группе.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: «Вулвз» в текущем сезоне выглядят неуверенно. Команда ныне пребывает на 20 месте турнирной таблицы.

Причем «Вулверхэмптон» набрал всего лишь 2 очка. При этом команда в среднем забивает реже одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Вулверхэмптон» уступил «Кристал Пэласу» (0:2).

До того команда была бита «Челси» (0:3). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Фулхэму» (0:3).

При этом «Вулверхэмптон» в 5 своих последних поединках потерпел 5 поражений. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 15 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Вулвз» в последних поединках смотрелись крайне слабо. Команда уступила в 6 своих последних матчах.

При этом «Вулверхэмптон» не побеждает уже 2 месяца. Вот только пропускает команда в среднем 2 гола за матч.

Команда имеет огромные проблемы в плане реализации. Да и последние неудачи болезненно ударили по психологическому состоянию игроков.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Вулвз» намерены зацепиться за драгоценные очки.

Статистика для ставок

«Вулвз» уступили в 6 своих последних поединках

«Астон Вилла» в среднем пропускает реже гола за матч

«Вилланы» победили в 3 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.76 и 2.00.

Прогноз: «Вилланы» явно способны прибавить, и наверняка сразу будут максимально активны в атаке.

Номинальные хозяева еще поднатореют в плане реализации, да и оборона «вулвз» не блещет монолитностью.

2.00 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Астон Вилла» — «Вулверхэмптон» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа «Астон Виллы» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.90 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.90 на матч «Астон Вилла» — «Вулверхэмптон» принесёт прибыль 1900₽, общая выплата — 2900₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.90