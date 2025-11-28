28 ноября в 14-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Хетафе» и «Эльче». Начало игры — в 23:00 мск.
«Хетафе»
Турнирное положение: «Городские» сражаются за попадание в пятерку. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Хетафе» на 4 очка отстает от первой пятерки. А вот забивает команда в среднем реже одного мяча за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Городские» уступили «Атлетико» (0:1).
До того команда была бита «Мальоркой» (0:1). А вот поединок с «Жироной» завершился викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Хетафе» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Городские» нынче выглядят не лучшим образом. Команда уступила в 2 своих последних матчах.
Причем «Хетафе» традиционно безуспешно противостоит «Эльче». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 3 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Городские» намерены воспользоваться проблемами соперника.
«Эльче»
Турнирное положение: «Бело-зеленые» в текущем сезоне выглядят вполне прилично. Команда ныне пребывает на 10 месте турнирной таблицы.
Причем «Эльче» уже вряд ли пободается за выход в еврокубки. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Эльче» не дал себя обыграть мадридскому «Реалу» (2:2).
До того команда подписала мировую с «Реал Сосьедадом» (1:1). А вот чуть ранее она уступила «Барселоне» (1:3).
При этом «Эльче» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Виктор Чуст — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Бело-зеленые» в последних поединках смотрелись довольно-таки выгодно. А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч.
При этом «Эльче» уже доказал, что может дать бой кому угодно. Тем не менее, главной задачей является сохранение прописки в элите.
Вот только команда не побеждает уже 3 матча кряду. Зато «Хетафе» она не проигрывает уже долгих три года.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Бело-зеленые» намерены найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- «Городские» уступили в 2 своих последних поединках
- «Хетафе» в среднем забивает реже гола за матч
- «Эльче» не побеждает 3 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Хетафе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.22. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 3.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.70 и 1.41.
Прогноз: «Городские» явно способны прибавить, и наверняка будут максимально активны в атаке.
Номинальные хозяева явно поднатореют в плане реализации, да и «бело-зеленые» в последних матчах не впечатляли.
Ставка: Победа «Хетафе» за 2.22.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.70