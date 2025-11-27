прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.05

27 ноября в 5-м туре основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Фейеноорд» и «Селтик». Начало игры — в 20:45 мск.

«Фейеноорд»

Турнирное положение: Роттердамцы пока не впечатляют. Команда находится на 29 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги Европы.

При этом «Фейеноорд» набрал 3 очка в 4 турах второго по рангу турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Роттердамцы уступили «Неймегену» (2:4).

До того команда была бита «Гоу Эхед Иглз» (1:2). Да и поединок со «Штутгартом» завершился досадной коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Фейеноорд» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 12.

Не сыграют: Хван Ин Пом — травмирован.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: Роттердамцы нынче пребывают в заметном кризисе. Команда уступила в 3 своих последних матчах.

Причем «Фейеноорд» традиционно сложно противостоит «Селтику». В двух очных поединках команда победила 1 раз при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Роттердамцы намерены подтянуться к топ-24.

«Селтик»

Турнирное положение: «Кельты» в Лиге Европы выглядят бледновато. Команда ныне пребывает на 27 месте турнирной таблицы.

Причем «Селтик» в 4 матчах турнира набрал 4 зачётных балла. При этом команда сумела отличиться 4 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Кельты» переиграли «Сент-Миррен» (1:0).

До того команда нанесла поражение «Килмарноку» (4:0). А вот чуть ранее она уступила крепкому «Мидтьюлланну» (1:3).

При этом «Селтик» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Кельты» в последних поединках смотрелись довольно выгодно. Команда победила дважды кряду.

При этом «Селтик» явно способен прибавить во всех компонентах. Да и в Лиге Европы команда намерена забраться как можно дальше.

«Кельты» в двух своих последних матчах не пропустили ни разу. Вот только в Лиге Европы оборона команды не блещет монолитностью.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально агрессивно. «Кельты» намерены воспользоваться проблемами соперника.

Статистика для ставок

Роттердамцы уступили в 3 своих последних поединках

«Кельты» победили в 2 последних матчах

«Селтик» в Лиге Европы забивает в среднем аккурат гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фейеноорд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.55 и 2.35.

Прогноз: «Селтик» явно способен прибавить, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости явно поднатореют в плане реализации, да и роттердамцы нынче угодили в кризис.

2.05 «Селтик» не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Фейеноорд» — «Селтик» принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: «Селтик» не проиграет за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

2.35 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Фейеноорд» — «Селтик» принесёт прибыль 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.35