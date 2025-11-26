Одержит ли «Пафос» сенсационную победу над «Монако»?

прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.02

26 ноября в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Пафос» и «Монако». Начало игры — в 20:45 мск.

«Пафос»

Турнирное положение: «Пафос» с пятью очками в активе занимает 20-ю позицию в зоне плей-офф (9-24-е места) и по разнице мячей отстает от нынешнего соперника.

Команда по итогам 11-ти поединков кипрского первенства набрала 25 баллов и находится на первой позиции с отрывом в два пункта от второй «Омонии».

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 11-го тура национального чемпионата клуб на своем поле одержал победу над «Арисом» (2:1).

Ранее в поединке предыдущего тура кирского первенства коллектив уже потерял очки, когда на этот раз в чужих стенах разошелся мировой с «Анортосисом» (1:1).

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированы — Бриту, Мимович, Удефальк и Пападудис, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Пафос» не проиграл при трех победах и одной ничьей.

Такая форма вроде бы обещает хозяевам неплохие шансы если не на выигрыш, то по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, тем не менее, они все же невысоки, если учесть перевес соперника в классе.

Мислав Оршич и Деррик Лукассен — авторы пока что двух голов команды в Лиге чемпионов текущего сезона.

«Монако»

Турнирное положение: «Монако» с пятью очками занимает 19-ю строчку в зоне плей-офф (9-24-е места) и по дополнительным показателям опережает нынешнего соперника.

Команда после 13-ти туров французского первенства имеет 20 очков в активе и находится на восьмой позиции с отставанием в один балл от зоны еврокубков (топ-6).

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 13-го тура национального чемпионата княжеский клуб на чужой арене потерпел разгром от «Ренна» (1:4).

Перед этим коллектив также остался без очков, когда в предыдущем туре французского первенства теперь уже в домашних стенах с аналогичным результатом 1:4 был разбит «Лансом».

Не сыграют: травмированы — Дайер и Мависса Элеби, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Монако» проиграл три раза при одной победе.

Это вроде бы говорит о плохих шансах гостей на выигрыш, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть преимущество в классе над соперником.

Четыре гола команды в Лиге чемпионов текущего сезона забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Пафос» не проиграл

в трех из четырех последних матчей «Пафоса» забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Монако» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монако» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.60. Ничья — в 4.15, победа «Пафоса» — в 5.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.62 и 2.30.

Прогноз: в двух последних матчах гостей забивали обе команды при тотал больше 3,5 голов. При этом в их пяти из семи последних выездных поединков забивали оба соперника, и при этом было забито больше 2,5 голов.

Последний сценарий был реализован и в последнем матче хозяев поля.

2.02 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч «Пафос» — «Монако» принесёт прибыль 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних выездных матчей «Монако».

2.80 Обе команды забьют и тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.80 на матч «Пафос» — «Монако» принесёт чистый выигрыш 1800₽, общая выплата — 2800₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 3,5 голов за 2.80