прогноз на матч Кубка России, ставка за 2.10

26 ноября в 1/4 финала Пути Регионов Кубка России сыграют «Нефтехимик» и «Ростов». Начало игры — в 20:30 мск.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: «Нефтехимик» находится на восьмой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 27 очков. Разница мячей — 25:24.

Последние матчи: в последнем матче команда из Нижнекамска обыграла «Чайку» со счетом 4:2.

Ранее команда с минимальным счетом одолела «Урал» (1:0) и поделила очки в поединке против «Родины» (1:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Нефтехимик» в последних пяти матчах не знает поражений: две победы и три ничейных результата. Команда перед поединком с командой из РПЛ подходит в хорошей форме.

«Ростов»

Турнирное положение: ростовчане идут на десятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав 18 очков после 16-ти матчах при 12-ти забитых и 17-ти забитых мячах.

Состояние команды: «Ростов» в последнем поединке проиграл самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:2.

До этого команда с минимальным счетом обыграла «Сочи» (1:0) и проиграла тольяттинскому «Акрону» со счетом 0:1.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ростов» в последних пяти матчах имеет на своем балансе две победы, два поражения и одну ничью при шести забитых и пяти пропущенных мячах.

Статистика для ставок

«Нефтехимик» не знает поражений в пяти последних матчах

«Ростов» пропускает в шести из последних семи матчах

«Нефтехимик» забивает в девяти матчах к ряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ростов» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.84. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в 4.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.22 и 1.60.

Прогноз: Победителя нам назвать сложно, однако ожидаем забитые мячи от каждой из команд.

2.10 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Нефтехимик» — «Ростов» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.10.

Прогноз: Поставим на тотал больше 2,5 в матче.

2.22 ТБ 2,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.22 на матч «Нефтехимик» — «Ростов» принесёт чистый выигрыш 1220₽, общая выплата — 2220₽

Ставка: Тотал больше 2,5 в матче за 2.22.