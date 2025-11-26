26 ноября в 1/4 финала Пути Регионов Кубка России сыграют «Нефтехимик» и «Ростов». Начало игры — в 20:30 мск.
«Нефтехимик»
Турнирное положение: «Нефтехимик» находится на восьмой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 27 очков. Разница мячей — 25:24.
Последние матчи: в последнем матче команда из Нижнекамска обыграла «Чайку» со счетом 4:2.
Ранее команда с минимальным счетом одолела «Урал» (1:0) и поделила очки в поединке против «Родины» (1:1).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Нефтехимик» в последних пяти матчах не знает поражений: две победы и три ничейных результата. Команда перед поединком с командой из РПЛ подходит в хорошей форме.
«Ростов»
Турнирное положение: ростовчане идут на десятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав 18 очков после 16-ти матчах при 12-ти забитых и 17-ти забитых мячах.
Состояние команды: «Ростов» в последнем поединке проиграл самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:2.
До этого команда с минимальным счетом обыграла «Сочи» (1:0) и проиграла тольяттинскому «Акрону» со счетом 0:1.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Ростов» в последних пяти матчах имеет на своем балансе две победы, два поражения и одну ничью при шести забитых и пяти пропущенных мячах.
Статистика для ставок
- «Нефтехимик» не знает поражений в пяти последних матчах
- «Ростов» пропускает в шести из последних семи матчах
- «Нефтехимик» забивает в девяти матчах к ряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ростов» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.84. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в 4.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.22 и 1.60.
Прогноз: Победителя нам назвать сложно, однако ожидаем забитые мячи от каждой из команд.
Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.10.
Прогноз: Поставим на тотал больше 2,5 в матче.
Ставка: Тотал больше 2,5 в матче за 2.22.